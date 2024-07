Falcao García y su bonito mensaje para la Selección Colombia, tras derrota con Argentina

LaSelección Colombia luchó hasta el final de la Copa América 2024, pero no pudo con su similar de Argentina y se tuvo que conformar con el subcampeonato. Los jugadores de la 'tricolor' se infundieron en lágrimas y tristeza por no levantar el trofeo y no lograr el objetivo. En medio de esa nostalgia, Falcao García, histórico goleador del combinado patrio, apareció en redes sociales para brindarle un mensaje de apoyo a todos los jugadores 'cafeteros'.

Como era de esperarse, 'El Tigre' no se perdió la final del torneo continental y mucho menos al tener como una de las elecciones finalistas a Colombia. Con la derrota 1-0 en el tiempo extra el, actual delantero de Millonarios sacó su casa de capitán para reportarse en su cuenta oficial de Instagram y escribir el siguiente mensaje: "No hay nada que reprochar... ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Gracias!".

Las palabras del experimentado delantero estuvieron acompañadas por una postal en la cual aparecen todos los jugadores que hicieron parte de esta selección Colombia en la Copa América que se disputó en tierras norteamericanas.

Más allá de sus goles y su gran aporte en ataque a lo largo de sus actuaciones con la camiseta 'tricolor', Falcao siempre se ha presentado como un bastión y un líder dentro y fuera del terreno de juego. De hecho, es uno de los jugadores más queridos por sus compañeros y prueba de ello fue el duro momento que vivió cuando se perdió el mundial de Brasil 2014 por una grave lesión. Todos los demás jugadores lo arroparon y lo consolaron. En Rusia 2018, el samario anotó su único gol una cita orbital y todo el mundo lo celebró como si de un título se tratara.

Falcao García, jugador de la Selección Colombia, fue confirmado como fichaje de Millonarios AFP

Lo cierto es que, por lo pronto, la Selección Colombia arribará a Bogotá este lunes para lo que será un recibimiento por todo lo alto luego de ponernos a soñar en la Copa América y representar al país. El próximo reto del combinado nacional está pactado para el 5 de septiembre, frente a Perú, por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2024 México, Canadá y Estados Unidos.