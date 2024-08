Faustino Asprilla opinó de Miguel Borja: ¿por qué no lo llaman a la Selección Colombia?

En la convocatoria de 26 futbolistas de la Selección Colombia para los partidos contra Perú y Argentina, en la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, sorprendió la ausencia de Miguel Borja, quien goza de un gran presente goleador con River Plate.

Por supuesto, esto generó opiniones divididas entre los hinchas de la ‘tricolor’ y la prensa de nuestro país. Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Faustino Asprilla, para conocer su punto de vista de esta situación.

¿Por qué no convocan a Miguel Borja a la Selección Colombia?

El popular ‘Tino’ Asprilla, comenzó diciendo que “yo creo que Borja nunca le ha gustado al entrenador, al fútbol que le gusta a Néstor Lorenzo, Borja no está, eso creo que está demostrado. En la Copa América lo utilizó poco, cuando creíamos que iba a jugar, el tercer partido jugó poquito aunque hizo un gol, pero en el fútbol de Lorenzo no encaja y por eso no lo llama”.

Sobre el mismo tema, Faustino explicó que el delantero cordobés no tiene lo que muestran otros jugadores que normalmente convoca el técnico de la Selección Colombia.

“Todo el mundo se extraña pero lo que pasa es que el fútbol de Lorenzo hay otras cosas que les pide a los delanteros. Los goles ojalá se los repartan entre todos, no solo uno, y segundo que Borja no tiene los requisitos que tiene digamos Rafael Santos Borré cuando no tienen la pelota, ayudar en marca, en eso pierde”, aseguró.

Miguel Ángel Borja celebra su gol con la Selección Colombia frente a Panamá, en la Copa América 2024 AFP

Acá más declaraciones de Faustino Asprilla sobre la no convocatoria de Miguel Borja:

*Solo estar en el radar es importante

“Cualquier equipo quisiera tener un goleador como Borja en Selección, pero me imagino que es por eso, si llamo al ‘Cucho’ Hernández, debería estar Borja. El jugador que venga debe estar feliz, juegue o no juegue, uno quiere estar en el radar, hay un Mundial y si se logra clasificar uno no se quiere quedar por fuera, así no le guste ser suplente. Yo creería que es que Lorenzo le exige más cosas a los otros delanteros y no se preocupa tanto porque salgan goleadores”.

*Rafael Santos Borré, con buenos números con Colombia

“Borré es el goleador de la era Néstor Lorenzo en la Selección”.

*Un compañero de Asprilla que solo pensaba en ataque

“El Tren Valencia, a ese solo le gustaba correr para adelante. En un partido de Eliminatorias contra Perú en Lima y no ayudó a marcar y nos estaban pegando un baile, en el que hasta el ‘Pibe’ Valderrama tirando planchas. Él decía que hacía el gol y ganábamos, lo sacaron, se enojó, entró Víctor Aristizábal y empatamos 1-1, pero uno cuando tiene un compañero así uno le dice que ayude, esto es un conjunto”.