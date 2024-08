Faustino Asprilla y el 'peso que no lo deja vivir', tras 'fracaso' en el Mundial de 1994

En el Desafío XX 2024, Faustino Asprilla se ha convertido en uno de los principales protagonistas, por sus dichos, ocurrencias y anécdotas que, no solo ha tenido a los participantes concentrados, sino también a los oyentes.

Así como su experiencia en el Mundial de 1994, que se realizó en Estados Unidos, cuando la Selección Colombia llegaba como una de las favoritas al certamen orbital, pero, quedando eliminada en fase de grupos, fue centro de críticas durante años por su mal presentación. Es más, un autogol de Andrés Escobar en ese torneo le terminó costando la vida en su regreso al país ‘cafetero’.

“Nosotros en el Mundial del 94’ éramos archifavoritos, no perdimos un solo partido en las Eliminatorias y le ganamos 5-0 a Argentina allá, imagínese pues", indicó de entrada el ‘Tino’ contando reveladores detalles de lo que fueron aquellos meses y semanas previas al inicio de la Copa del Mundo.

No obstante, como mensaje reflexivo, el exfutbolista colombiano le hizo un ‘jalón de orejas’ a los participantes del Desafío, haciéndoles caer en cuenta que oportunidades como esta solo se les iba a presentar una vez en la vida.

Publicidad

“Todo el mundo apuntaba a mí, porque yo estaba dentro de los cuatro mejores jugadores del mundo, todo mundo pensaba que yo en el Mundial iba a ser la gran figura y no, no fui capaz. Defraudé al ‘Pibe’, a la Selección Colombia, a Maturana, al ‘Bolillo’ y a toda Colombia, porque el Mundial lo jugué mal, era muy niño y me quedó grande la verdad y es un ‘peso’ que voy a llevar toda la vida, hasta que me muera”, sentenció de manera directa Asprilla.

Sin embargo, ‘Fausto’ no cerró su intervención sin antes dejarles una enseñanza a los integrantes de su grupo en el Desafío, de Caracol Televisión: “Por eso les digo a ustedes, para que dentro de diez años ustedes no se recriminen diciendo, vea esa oportunidad tan linda de ganarme el Desafío y no lo gané porque cometí este error”.