Carlos el 'Pibe' Valderrama y sus anécdotas, contadas desde adentro, del 5-0 con Argentina

Durante uno de los capítulos del Desafío XX 2024, Carlos ‘Pibe' Valderrama se juntó con su grupo y, como si fuera ayer, recordó lo que fue el triunfo histórico de la Selección Colombia por 5-0 contra Argentina, en el estadio Monumental, por el duelo correspondiente a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 1994.

“Ese 5-0 es inolvidable, lo jugamos en el estadio Monumental, el ambiente era pesado porque tú sabes, es el partido de pelear clasificación al campeonato mundial del 94’; eso fue en 1993. Argentina tenía que ganar para clasificar y nosotros teníamos dos opciones, empatando o ganando terminábamos de primero", indicó de entrada el ‘10’ de la ‘tricolor’.

A renglón seguido, el ‘Pibe’ detalló lo que fue la noche previa al triunfo contra la ‘albiceleste’: “Nosotros no le parábamos bola a nada de esa vaina, y cómo estábamos jugando, el profesor Maturana y el ‘bolillo’ Gómez nos decían ‘no se pongan a pelear con la gente o vamos a perder, no le paren ‘bolas'’”.

"Nosotros llegamos al hotel, pero no se pudo descansar, porque la gente allá nos tuvo allá en el piso y en el piso se oía la bulla y la vaina. Vamos a tocar el balón para que se desesperen”, agregó Carlos Valderrama, en el Desafía XX 2024.

El minuto a minuto de la histórica goleada

“Nosotros con el cero a cero clasificábamos, y es que teníamos un grupo ya grande, de mayores, pero yo decía, el que pierda la pelota aquí es un *****, no podíamos perder la pelota. El equipo de nosotros era bien dotado, teníamos un truco que era hacer cien toques en los entrenamientos, y hacíamos cien toques y no nos la quitaban”, confesó Valderrama.

Sumado a eso, el ‘Pibe’ empezó a relatar a detalle lo que fue aquel encuentro, en el que la ‘tricolor’ avanzó a la Copa del Mundo de 1994: “42 minutos del primer tiempo, un saque de banda, Wilson Pérez me la tira y yo gambeteé, hago un enganche y veo que pasa Freddy Rincón, ya esa me la sabía, porque ya me la sabía. Cuando veo que el negro va arrancando se la doy, le sale el arquero y lo dejó en el camino y gol. Pero sabe qué fue lo mejor de la anotación; el festejo, cuando ese negro va para allá, nosotros vamos es para encima y sabían que ese man era un animal”, agregó el exfutbolista colombiano.

“Segundo tiempo, cuando llegamos al camerino, el profe dice ‘bueno, muchachos hay que seguir jugando de la misma manera’. Cuando todo inicia, Fausto, allá va Fausto, no joda, metió un golazo, porque el man va y la metió al ángulo; 2-0", agregó Valderrama, relatando lo que fue el segundo gol de Colombia en aquel compromiso.

Para la tercera anotación, el ‘Pibe’ afirmó que ya presentía, eso iba a ser un ‘baile’: “Yo dije aquí va a haber paseo, porque uno se da cuenta, luego en la izquierda aparece Leonel, tiró el centro, le cae otra vez a Freddy y de derecha 3-0 y yo dije mierda esto es baile, festejando”.

“Cuarto; los defensas salieron jugando y Faustino Asprilla los presiona y le corta la pelota y la cogió, la tiro larga, y cuarto a cero. Yo ahí dije listo. Faltaba el quinto del del ‘Tren’, que no había podido meterlo, le decía al tino, no voy a meter yo mi gol, faltaba el de él. Faustino se va, se va y se va, lo esperaba para que apareciera, y él tenía meterla, pero espero al ´tren’ y cinco a cero. La gente aplauda en reconocimiento”, concluyó Valderrama.