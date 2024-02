Hora y dónde ver EN VIVO Colombia femenina vs. Brasil, en la Copa Oro

Después de un arranque maravilloso, en la primera edición de la Copa Oro, venciendo 6-0 a Panamá, en la primera fecha, la Selección Colombia femenina vuelve a saltar al ruedo. Este sábado 24 de febrero, el rival de turno será Brasil, uno de los favoritos a hacerse con el título y con quien ha protagonizado partidos imperdibles, recientemente, frente a la 'tricolor'.

Así las cosas, lo invitamos a que se programe para no perderse ni un solo detalle de este partidazo. Vea EN VIVO Colombia femenina vs. Brasil, a las 10:15 p.m. (Colombia); 12:15 a.m. (Brasil), a través del canal de televisión ESPN. De igual manera, vea ONLINE el partido de Copa Oro, por la plataforma digital de Star+, este sábado 24 de febrero. Habrá buen fútbol.

Hora y dónde ver Selección Colombia femenina vs. Brasil, por Copa Oro

Día: sábado 24 de febrero.

Hora: 10:15 p.m. (Colombia) / 12:15 a.m. (Brasil)

Estadio: Snapdragon Stadium.

Jornada: fecha 2 de la fase de grupos.

Transmisión: ESPN / Star+.

¿Cómo llegan Colombia femenina y Brasil, en Copa Oro?

Por un lado, la 'tricolor' empezó con el 'pie' derecho, venciendo 6-0 a Panamá, con goles de Catalina Usme, Linda Caicedo, Manuela Vanegas, un doblete de Manuela Pavi y un gol en propia puerta de Carina Baltrip-Reyes. Por el otro, la 'canarinha' derrotó tan solo 1-0 a Puerto Rico, con anotación de Gabi Nunes. Ambas selecciones tuvieron un debut perfecto.

Colombia y Brasil, en acción de juego en la final de la Copa América femenina. Twitter @cCpaAmérica

Últimos enfrentamientos entre Colombia femenina y Brasil

El pasado 30 de julio de 2022, la 'canarinha' se impuso 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América. En el marco del mismo torneo, pero en la edición del 2018, Brasil derrotó 3-0 a la 'tricolor', el 18 de abril. De igual manera, el 25 de julio de 2015, en los Juegos Panamericanos, la 'verdeamarela' goleó 4-0 a la Selección Colombia femenina.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en Copa Oro?

En la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Oro, la Selección Colombia femenina chocará frente a Puerto Rico, este martes 27 de febrero, a las 7:00 p.m. (Hora de nuestro país), en el Snapdragon Stadium. Recordemos que clasifican los dos primeros cada grupo y los dos mejores terceros. De lograrlo, avanzarán a los cuartos de final de este importante torneo.