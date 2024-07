Francisco Maturana: “A la Selección Colombia la respetan por su juego, no por el invicto”

En la Selección Colombia todos confían. Y por supuesto uno que es voz autorizada es Francisco Maturana, quien fiel a su estilo dio su respaldo para el equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, quien este domingo 14 de julio se jugará un partido clave, la final de la Copa América 2024 contra la poderosa Argentina de Lionel Messi.

Hasta este año el estratega tenía el invicto más largo en la ‘tricolor’, que era de 27 partidos, pero el actual combinado patrio lo superó con el triunfo frente a Uruguay, llegando a 28 encuentros sin conocer la derrota.

“No creo tanto en el invicto, porque a veces no son los fríos resultados, sino las formas. Colombia genera respeto no por los partidos de invicto. Nos pasó a nosotros que recién este año nos dimos cuenta de un récord de invicto, pero a nosotros no nos lideraba eso, nos lideraba cada partido. Esos invictos nos sirvieron para ir a un Mundial, terceros en una Copa América, para eso sirve. A Colombia lo van a respetar por su juego, sus muchachos, jugadores que trascienden, seres humanos que tuvieron dificultades y se hicieron fuertes”, fueron las contundentes declaraciones de Francisco Maturana sobre el presente de la Selección.

Acá más declaraciones de Francisco Maturana con Noticias Caracol Ahora:

*¿Cómo conseguir el éxito?

“Mire, no hay fórmula mágica para llegar al éxito pero si hay pistas de los que tuvieron éxito. Hay un señor chino que tiene un libro que es ‘el arte de la guerra’, fue la inspiración de Napoleón porque habla de la invulnerabilidad que depende de uno mismo. Nosotros nos hacemos invulnerables, trabajamos día a día para que no se haga eso, y el otro es que si da 'papaya' le ganamos”.

Selección Colombia en Copa América 2024 - Foto: AFP

*Lo mental es fundamental

“Muchas veces una concepción mental es más importante que ocho horas de trabajo, esas cosas que se hacen en la parte formativa son para toda la vida y son las que marcan la diferencia entre un crack y un jugador bueno”.

*Sus recuerdos de Víctor Hugo Aristizábal

“Víctor Hugo para mí es un trofeo, un jugador que cuando no hacia gol, lo hacia cualquiera, entendí eso que cuando el equipo juega bien cualquiera hace gol”.

*¿Hay presión en una final de fútbol?

“La presión se la pone uno mismo, es más, para que le hagamos homenaje a la gente importante de este país, Gabriel García Márquez decía que la madre ilumina o lo pare a uno, una vez en la vida, pero luego uno debe parirse todos los días. Todos los días debemos ser mejores y eso lo debe saber cada uno de los jugadores”.