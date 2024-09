"Fui a tres Mundiales con tres países, pero mi sueño es dirigir a la Selección Colombia"

La Selección Colombia vive un presente de ensueño. De la mano del entrenador, Néstor Lorenzo , llegó a la final de la Copa América y está cerca de asegurar su clasificación al Mundial del 2026. Y es que sus números son extraordinarios, con 20 victorias, siete empates y tan solo una derrota. Además, ha marcado 53 goles y recibido 19, y se mantiene invicta en las Eliminatorias Sudamericanas .

El entrenador argentino está cumpliendo el sueño de muchos directores técnicos, de la mano de un grupo de jugadores que está en un alto nivel. Allí, James Rodríguez es el líder y referente , junto con Luis Díaz, quien es su mano derecha en el terreno de juego. Por eso, varios estrategas, a pesar de que han hecho una impresionante carrera, sueñan con estar al frente del combinado patrio.

Este es el caso de Luis Fernando Suárez, que dirige al Deportivo Pereira , pero que, a sus 64 años, fue estratega varios clubes y selecciones: Selección Ecuador, Selección Colombia Sub-20, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Aucas, Juan Aurich, Selección Honduras, Universitario, Dorados de Sinaloa, La Equidad, Junior, Atlético Bucaramanga y Selección de Costa Rica.

Justamente, con Ecuador fue al Mundial Alemania 2006, alcanzando los octavos de final, y disputó la Copa América 2007, perdiendo en la primera fase. En cuanto a Honduras, estuvo en el Mundial Brasil 2014, despidiéndose en fase de grupos, firmó dos cuartos lugares en las Copas Oro de 2011 y 2013, y fue subcampeón de la Copa Centroamericana 2013. Por último, lo hizo con Costa Rica.

En el combinado 'tico', cayó en fase de grupos del Mundial Qatar 2022, llegó a cuartos de final de las Copas Oro 2021 y 2021, y cayó en primera ronda de la Liga de Naciones. Una hoja de vida para resaltar. Sin embargo, nada de eso se equipara con tomar las riendas de la Selección Colombia, como lo contó en entrevista con el programa 'Sin Boleta', revelando su sueño como entrenador.

"He estado en tres Mundiales, con tres selecciones diferentes, pero hay algo que siempre sueño y es dirigir a la Selección Colombia en un Mundial. Es algo que se puede presentar, en determinado tiempo, como puede que no. Tuve la oportunidad, empezando, siendo joven, cuando me lo ofrecieron, pero pensaba que no debía aceptar y por eso dije 'no', en 2000 o 2001", contó el técnico.