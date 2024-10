Guillermo Celis y su experiencia con Colombia contra Bolivia: “El ahogo no te pasa nunca”

Solo el que lo vive ‘en carne propia’ sabe lo que afecta la altura en Bolivia , y por eso esta vez el que contó su experiencia fue Guillermo Celis, quien jugó con la Selección Colombia , por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018, en La Paz, siendo titular, disputando todo el compromiso y saliendo victorioso contra el combinado del Altiplano.

Por eso, y a horas del duelo entre la ‘tricolor’ y la ‘verde’, este jueves 10 de octubre, pero ahora en el estadio Municipal de El Alto, en Gol Caracol hablamos con el oriundo de Sincelejo sobre lo que vivió por el tema de la altura, cómo logró sobrellevarlo y algunos consejos para el equipo ahora dirigido por Néstor Lorenzo.

En la altura son condiciones para mí muy hostiles para jugar al fútbol. El ahogo no te pasa en ningún momento

¿Cómo ve a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo?

“La verdad, espectacular, una selección que nos ha devuelto la alegría, la credibilidad, que le ha competido de tu a tu a todos los rivales. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos del proceso, de lo que está viviendo en la Selección. Igual sigue siendo lo mismo. Ese grupo es una familia, eso se nota, dentro y fuera de la cancha. Nada, desearles lo mejor en esta doble fecha y que ya podamos ir consolidando esa clasificación”.

¿Qué recuerdos tiene de él, que en ese momento era asistente técnico?

“El profe siempre fue muy cercano, una gran persona, un gran ser humano. La verdad, es un tipo que te da mucha confianza para después que tú puedas desarrollar el fútbol tranquilamente en el terreno de juego. Y yo pienso que eso es lo que nos ha ayudado mucho”.

¿Qué decir del líder que es James Rodríguez en la Selección?

“No, lo de James es una locura, hermano. James, la verdad, es nuestro símbolo, nuestro emblema. En esos momentos, como decimos nosotros, donde las papas queman, siempre se pone el equipo al hombro. Independientemente del equipo es un tipo que nos representa a todos, que representa al país, que nos ha dado muchas alegrías. A veces duele mucho cuando se le critica, pero bueno, es normal. Estamos en este ambiente y cada quien es libre de opinar lo que quiera. Pero yo creo que cuando ya no tengamos a James, lo vamos a valorar aún más de lo que lo somos”.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué nos puede decir de jugar en la altura y usted que lo hizo en Eliminatorias y de titular?

“Bueno, es muy complicado. Sabemos que lo que se vive allá, es un tema, la verdad, muy duro y muy complejo el tema de la altura y más allá. Son condiciones para mí muy hostiles para jugar al fútbol. Pero bueno, hay que enfrentarlo. Yo pienso que Colombia tiene que hacer un partido inteligente, estar cerca, tener unas líneas unidas para no desgastarse tanto y hacer esos recorridos, que es lo que te va a ayudar. Es lo que te va desgastando, ¿no? Y obviamente que nosotros no estamos acostumbrados a jugar a tanta altura. Si bien aquí en nuestro país uno juega en altura, pero creo que son en Bogotá 2.600, en La Paz son 3.600 y ahora que van a jugar en el alto son 4.100, imagínate. No, es una locura pero ojalá los muchachos puedan tener esa capacidad y esa fuerza porque la verdad es una cosa de locos, te lo digo yo, que tuve la oportunidad de estar. Es muy difícil, muy complicado”.

¿En algún momento del partido se acostumbra el cuerpo a la altura?

“No, la verdad no te terminas de acostumbrar nunca. A esa altura es complicado. El ahogo no te pasa en ningún momento. Vuelvo y repito, lo fundamental es tener un equipo bien parado y organizado, ¿no? No hacer transiciones muy largas y dejar mucho espacio en la zona de atrás porque te va a costar. Es prácticamente imposible, es muy complejo y lo han sufrido las mejores selecciones que han ido allá. Es algo que es muy difícil. Entonces, yo creo que lo más importante para jugar allá es mantener el orden".

¿Qué recuerda de ese partido en La Paz?

“Yo creo que nosotros ese día poblamos la mitad de la cancha porque además jugamos con extremos también. Entonces, teníamos cinco jugadores ahí (tres volantes de primera línea y dos extremos) y bueno, yo creo que salió bien. Salió bien porque se ganó el partido, pero obviamente ya en cualquier momento o en todo momento lo vas a sufrir. Vas a sufrir el juego porque es normal, ellos ya están acostumbrados y todo el que vaya no lo está. Entonces, hay que sufrir juntos como lo decimos nosotros y hacerle mucha fuerza a la Sele para que saquen un mejor resultado”.

¿La pelota es más difícil?

“Es que viaja muy rápido. Viaja muy rápido en todo momento. Entonces, no sé, a ras de piso también tienes que acomodarte a no golpearla muy duro porque le puedes tirar un guerraso a un compañero si haces un cambio de frente. También tienes que pegarle con medida porque si no la tiras a la tribuna. Entonces, es complicado. Hay que estar ahí, hay que estar ahí y vivirlo para darse cuenta que no es nada fácil".