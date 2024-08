¿Hay boletas para ver Colombia vs Australia en la fecha 1 del Mundial femenino Sub-20?

El Mundial femenino Sub-20 del 2024 iniciará este 31 de agosto en nuestro país y uno de los partidos en la primera jornada será el de la Selección Colombia contra Australia, un duelo que está programado para disputarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Por eso, son muchos los hinchas de la ‘tricolor’ y amantes del balompié de mujeres que a horas del encuentro están pensando en asistir al escenario deportivo y disfrutar del espectáculo.

¿Hay boletas para ver Colombia vs Australia del Mundial femenino Sub-20 del 2024?

Para el partido de la fecha 1 del grupo A, ya no hay tiquetes disponibles, ya que en la página del proveedor encargado ya no hay más habilitadas, por lo que se espera lleno total y más de 30 mil personas apoyando a la ‘tricolor’ dirigida por el técnico Carlos Paniagua.

Desde hace varios días, con la expectativa que hay del Mundial femenino Sub-20 en Colombia, se conoció que las boletas estaban vendidas en su totalidad.

Y es que para esta fiesta futbolística asistirá hasta el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tal y como se confirmó este viernes 30 de agosto, por lo que en las próximas horas arribará a nuestro país.

Recuerde que los partidos de la Selección Colombia femenina Sub-20 se podrán ver EN VIVO, como siempre, con el sello de Gol Caracol. Además, de manera digital también se podrán disfrutar en www.golcaracol.com y en nuestras redes sociales.

Mundial femenino Sub-20 2024 - Foto: FCF

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20?

Colombia vs Australia

Fecha: sábado 31 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Colombia vs Camerún

Fecha: martes 3 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Colombia vs México

Fecha: viernes 6 de septiembre

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

