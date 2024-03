Históricos del fútbol colombiano opinan sobre la no convocatoria de Miguel Borja a la Selección

Miguel Borja es el nombre que más se lee y escucha en nuestro país este jueves luego de no aparecer en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos preparatorios frente a España y Rumania.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con varios históricos del fútbol local y de la ‘tricolor’ para escuchar sus opiniones de esta ausencia del delantero cordobés en el listado del técnico Néstor Lorenzo.

Faustino Asprilla aseguró que por las características de Miguel Borja puede ser que el entrenador de la Selección Colombia prefiera a otros jugadores.

“No es del gusto del entrenador, hay que tener en cuenta que en la Selección Colombia el DT ya encontró el equipo que le viene dando buenos resultados y está bien en Eliminatorias. Entonces lo de Borja no es de ahora, es que me imagino que busca jugadores que cuando no tengan la pelota le den algo más en marca, ayudar a recuperar y en eso siempre ha pecado Borja, hace goles pero es regular en eso”, aseguró el ‘Tino’.

Otro de los históricos de la ‘tricolor’ que dio su punto de vista fue Adolfo ‘Tren’ Valencia, quien también estuvo por la misma línea que Asprilla, pero destacando el presente del futbolista de River Plate.

“Todos sabemos que Borja va pasando por un buen momento, pero el técnico que está, convoca los que están haciendo buenas presentaciones. Me hubiera gustado que lo llamaran, cuando uno sale de su país el anhelo es rendir y por rendimiento ser convocado, pero son decisiones de su técnico, y pues hay bases en el equipo”, afirmó.

Miguel Ángel Borja, jugador de River Plate Foto: AFP

Acá más opiniones sobre la no convocatoria de Miguel Borja a la Selección Colombia:

*Hamilton Ricard

“Son temas complicados, un tipo que está metiendo goles cada partido, muy fuerte con el fútbol argentino. Están las decisiones de los técnicos que uno a veces no entiende cómo ese goleador no esté. Hay que aprovechar los momentos, esto es cada día, la Selección Colombia debe saber que si hay un jugador enchufado hay que llamarlo, si el momento es dulce hay que llamarlo. Ojalá pueda ser tenido en cuenta y siga marcando goles”.

*Julio Comesaña

“Creo que si lo que hace Borja en River Plate es muy bueno, es importante pero eso no significa que sea el hombre indicado para llegar a la Selección, porque en River entrena todos los días en el equipo, y el estilo de juego es ofensivo y apunta mucho a la utilización de Borja en sus fortalezas como el juego aéreo, los pases desde la banda cruzados. En la perdida sabemos que Borja no es un jugador que reacciona para perseguir adversarios, el entrenador no desconoce lo que hace Borja, sino que simplemente no es el jugador de las características indicadas. No puedo pensar que no lo quiere llevar”.

*Sebastián Viera

“Miguel está pasando por un momento buenísimo, el mejor de su carrera, viene haciendo goles, salió campeón, es el momento ideal para traerlo a la Selección, el técnico no lo vio así, o vio otros mejor, pero en lo personal Miguel se tenía que haber traído en este momento a la Selección”.