Horarios de las fechas 7 y 8 de Eliminatorias Sudamericanas: ¿cambió algo para Colombia?

El regreso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 está cada vez más cerca y por eso desde ya se palpita lo que será la doble jornada del mes de septiembre, en la que la Selección Colombia visitará a Perú, en Lima, pero luego recibirá a Argentina, en Barranquilla.

Por eso, la Conmebol dio a conocer este martes 20 de agosto que hubo cambios en los horarios de los encuentros de los clasificatorios, aunque para la ‘tricolor’ no hubo novedades.

En las modificaciones de las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas la que más tuvo resonancia fue la del partido de la cinco veces campeona del mundo, Brasil, en su duro encuentro frente a Ecuador.

Inicialmente la ‘canarinha’ se enfrentaría a la ‘tri’ a las 7:45 p.m. (hora colombiana), pero ahora será quince minutos después, a las 8:00 p.m., esto en el compromiso de la séptima jornada de los clasificatorios al Mundial de 2026.

También respecto a la primera programación que había dado la Conmebol, el pasado 2 de agosto, se conoció hace algunos días que en la fecha 8 cambiaría el horario del duelo Chile vs Bolivia, que será a las 6:00 p.m.

Así quedaron los horarios de la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas:

FECHA 7

Jueves 5 de septiembre

Bolivia vs Venezuela

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Argentina vs Chile

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Viernes 6 de septiembre

Uruguay vs Perú

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

Brasil vs Ecuador

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Perú vs Colombia

Hora: 8:30 p.m. (hora colombiana)

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Así fue la formación de la Selección Colombia vs. Argentina, por la final de la Copa América 2024. Foto: Colprensa

FECHA 8

Martes 10 de septiembre

Colombia vs Argentina (3:30 p.m.) - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Ecuador vs Perú (4:00 p.m.) - Estadio Rodrigo Paz Delgado

Venezuela vs Uruguay (5:00 p.m.) - Estadio Monumental de Maturín

Chile vs Bolivia (6:00 p.m.) - Estadio Nacional Julio Martínez Prádano

Paraguay vs Brasil (7:00 p.m.) - Estadio Defensores del Chaco

¿Cómo va la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026?

De cara a conseguir el cupo al certamen orbital que será en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado patrio dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo, ha disputado seis partidos y está invicto hasta el momento, gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates. La 'tricolor' derrotó a Venezuela, Brasil y Paraguay. Por su parte, las igualdades han sido con Chile, Ecuador y Uruguay.

Nuestra Selección Colombia actualmente es tercera en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con 12 puntos, a tres unidades del líder que es Argentina y a una del segundo que es Uruguay.

La 'tricolor' tendrá una doble fecha de septiembre contra rivales complicados, visitando Lima contra Perú y luego recibiendo a Argentina, con el reciente recuerdo de la derrota sufrida con la albiceleste en la final de la Conmebol Copa América 2024 en Estados Unidos.