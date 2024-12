Jefferson Lerma y el año de la Selección Colombia: "Tenemos para competir a cualquier nivel"

Con el final del calendario del 2024, muchos clubes, selecciones y jugadores han hecho el balance de lo que fue su año deportivo, dejando ver la sinceridad y autocrítica de los futbolistas de alto rendimiento.

Es precisamente por esto que el mediocampista colombiano Jefferson Lerma, en medio de una entrevista mano a mano con el reconocido medio 'Sportscenter', dejó más que claro cómo fue para él el balance de la Selección Colombia en el 2024 y esclareció la situación del mal rendimiento en los últimos partidos, que va de la mano con su ausencia en la convocatoria por lesión.

Cabe recordar que Jefferson Lerma no pudo estar en los enfrentamientos contra la Selección de Uruguay, en Montevideo, ni contra Ecuador, en Barranquilla, debido a una lesión muscular que lo alejó no solamente de la 'Tricolor', sino también de su club, el Crystal Palace . Ambos partidos terminaron en derrota para los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo , por lo que las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios en contra del combinado nacional, que comenzó el año con un invicto y una final en la Copa América, pero terminó con dos derrotas consecutivas.

De igual manera, en las redes se hizo reiterativo el comentario de que hacía falta Lerma en la formación de Colombia, y que esto afectaba muchísimo el rendimiento de la tricolor. Con respecto a todos estos mensajes en redes sociales, el propio Lerma se encargó de aclarar la situación y dejó más de una autocrítica y mensaje de apoyo para la Selección Colombia, diciendo:

"Son momentos, son momentos en los cuales mis compañeros no pudieron obtener buenos resultados, entonces ahí viene todo ese 'boom' de que 'Jefferson Lerma hace falta en ese grupo', pero tampoco hay que olvidar que hace dos años y medio, o antes del proceso de Néstor Lorenzo, la gente no quería que yo estuviera en la Selección. Entonces, son cosas, son puntos y son momentos."

Con respecto a las críticas a los jugadores de la escuadra nacional, Lerma dejó claro que está del lado de sus compañeros y que, para él, el balance de este año fue bastante positivo, dejando a Colombia en lo más alto:

"Estoy con mis compañeros y me quedo con lo bueno de todo lo hecho durante este proceso. Creo que fueron muchos partidos donde la Selección Colombia estuvo a la altura, evidentemente si yo jugaba o no. Contra Brasil, por ejemplo, no fui titular en Barranquilla, pero hicimos un buen partido y tuvimos la capacidad de estar a la altura del compromiso."

Por último, el mediocampista vallecaucano dejó un mensaje de tranquilidad a la hinchada colombiana, afirmando: "Lastimosamente, estos partidos no fueron los que queríamos, pero ya mañana sale el sol y continuaremos batallando. Lo que sí hay que marcar es que hay jugadores para competir a la altura de cualquier selección."

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por eliminatorias?

La Selección Colombia disputará la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 en marzo, enfrentando a Brasil como visitante y recibiendo a Paraguay en las jornadas 13 y 14, respectivamente.

