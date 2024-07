Jhon Córdoba habló de la polémica jugada en la final de Copa América: ¿era penalti?

Jhon Córdoba fue uno de los destacados de la Selección Colombia en la Copa América 2024, adueñándose del puesto de delantero titular, por encima de otros reconocidos jugadores como Miguel Borja, Jhon Durán y Rafael Santos Borré.

El delantero chocoano se reportó con dos golazos en el certamen internacional y en su llegada a Itsmina, en su tierra natal, atendió a ‘Noticias Caracol’ para hablar de lo que fue su participación en el torneo de Conmebol.

“La verdad contento por como me están recibiendo, el amor que me ha mostrado el pueblo chocoano y colombiano, eso me motiva a seguir trabajando”, dijo de entrada Jhon Córdoba.

Eso sí, hubo un tema del que muchos hinchas hablaron durante y luego de la final de la Copa América 2024 y fue de la polémica jugada en el área, en la que Alexis Mac Allister le hace una falta al colombiano, por lo que él mismo respondió sobre esto.

¿Qué dijo Jhon Córdoba de la polémica jugada de penalti en la final de Copa América 2024?

“Para mí fue penalti, obvio, creo que si lo hubieran visto desde otra perspectiva hubiera cambiado el partido. Pero ese es el fútbol, cada uno tiene sus decisiones y hay que aceptarlo”, fueron las contundentes palabras del delantero nacido en Itsmina, Chocó para ‘Noticias Caracol’.

Para terminar, Jhon Córdoba resaltó la unión que hubo dentro de la Selección Colombia durante tantos días, que fue fundamental para el buen rendimiento en el certamen internacional.

Jhon Córdoba, en duelo frente a Argentina, por la final de Copa América. Foto: AFP.

“Dentro de ese momento amargo hablamos de cosas positivas, no es fácil estar tanto tiempo concentrados y ser una familia. Reímos, disfrutamos mucho y eso es lo lindo que queda. Después de tanto tiempo creo que lo que nos mantuvo así fue la unión que tuvimos, esas ganas de seguir adelante, esa fuerza, esa unión se vio reflejada en el juego”, aseveró.

El apoyo de la mamá y el papá de Jhon Córdoba

“Tuve la suerte de jugar fútbol entonces ya sé cómo es la cosa, le decía que estuviera tranquilo, antes de uno entrar siempre está nervioso pero cuando entras es otra cosa. Le digo que siga así, siendo humilde, tranquilo, y que siga con esa capacidad en lo futbolístico y en lo personal”, conto Asisclo Córdoba, padre de Jhon.

Por otro lado, la madre del chocoano, se mostró emocionada de tener nuevamente a su hijo y compartir tiempo en familia.

“Hemos estado con nuestro hijo al 100 por ciento apoyándolo, cuando ha sido posible. Ese abrazo no faltó, no veíamos la hora de estar con él, queríamos disfrutar con su presencia”, aseguró.