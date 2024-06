Jhon Córdoba: "Los paraguayos son aguerridos, pero nosotros venimos haciendo un buen trabajo"

Jhon Córdoba, a punta de goles, quiere ganarse un lugar en la titular de la Selección Colombia en la Copa América 2024. La 'tricolor' inicia su camino en el certamen de la Conmebol este lunes 24 de junio frente a Paraguay, y en la antesala del compromiso del Grupo D, el delantero del Krasnodar compareció en rueda de prensa junto a Néstor Lorenzo.

De entrada, el artillero de 31 años, se mostró complacido por la oportunidad de disputar este campeonato y confía en aprovechar cada momento que le brinde el cuerpo técnico, liderado por Lorenzo.

"Fue una larga espera, la verdad. Como siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. Tuve la oportunidad y agradecimiento a los 'profes' que confiaron en mí, los que me dieron esta oportunidad; a mí solo me queda aprovechar esta oportunidad y ahí voy a estar esperando y preparado", pronunció Córdoba.

Al ser consultado por la Selección de Paraguay, rival a enfrentar este lunes en el estadio NRG, en Houston, el delantero de la 'amarilla' habló desde el más reciente enfrentamiento por Eliminatorias, pero confía en que harán una buena presentación.

"Por la última experiencia con Paraguay, sabemos que no será un partido fácil. Los paraguayos son aguerridos, pero nosotros tenemos jugadores preparados para este partido y seguramente, dentro de las dificultades que va a tener el partido, lo vamos a sacar adelante", precisó.

James Rodríguez, Jhon Córdoba y Daniel Muñoz, convocados a la Selección Colombia para la Copa América 2024 AFP

Otras declaraciones de Jhon Córdoba:

-El tema de la preparación para la Copa América

"La preparación que venimos haciendo ha sido bastante buena, hemos tenido tiempo para acoplarnos al sistema que quiere el 'profe', el tema del balón nosotros somos jugadores profesionales. Tenemos que adaptarnos a cualquier tipo de balón. Seguramente, no será un problema".

- El sistema de juego y si se ve titular contra Paraguay

"Creo que tú has visto las oportunidades que he tenido, los sistemas; me he adaptado bien en la posición donde me destaco. Ahí voy a estar para aprovechar y la decisión se las dejo al 'profe'".

- Creyó que no iba a estar en la Copa América...

"Después de tanto tiempo le pasan todo tipo de cosas a uno por la cabeza, ha sido el premio a la constancia que he tenido para llegar a la Selección. Me han dado la oportunidad de estar aquí y seguro que la voy a aprovechar al máximo".

- La táctica y si tiene presión en caso de que sea titular...

"El tema táctico yo no lo decido, lo decide el entrenador. En lo psicológico se viene haciendo un buen trabajo. En la edad que tengo sé manejarlo, según el tipo de cosas, y también juega mucho a mi favor".

- Su aporte en el campo de juego...

"Como está el fútbol actual, ayudar en marca y obvio como delantero atacar. Hemos venido haciendo un buen trabajo, esperamos que mañana (lunes) eso se vea reflejado en el campo de juego".