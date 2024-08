"La presión la tiene España, Colombia tiene que jugar inteligente, manejar las emociones"

¡A seguir haciendo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024! La Selección Colombia se enfrenta este sábado 3 de agosto a la gran favorita a colgarse una medalla, España. El Stade de Lyon será el escenario que acogerá el compromiso por los cuartos de final del fútbol femenino de las olimpiadas, a partir de las 10:00 de la mañana, en horario de nuestro país.

La 'tricolor' avanzó a esta fase de unas justas por primera vez en la historia y lo hizo como una de las dos mejores terceras. Ahora, la oportunidad es brillar frente a la 'roja' y previo al duelo contra las actuales campeonas del mundo, en Gol Caracol dialogamos con Yinaris García, técnica invitada para estas justas y quien nos dio su opinión de cómo las dirigidas por Ángelo Marsiglia deben encarar este juego.

"Cada partido es diferente, no hay rival invencible. España es un gran equipo, con una base buena del Barcelona, pero Colombia también tiene lo suyo, jugadoras determinantes. Lo que hace Linda (Caicedo) y lo que viene haciendo durante estos Olímpicos es importante, lo de Leicy (Santos) y lo de Marcela Restrepo, que para mí, que es la jugadora colombiana para destacar en estos Olímpicos. Pienso que hay que unir todas esas individualidades, potenciarnos como turno y hacerles un partido de 'tú a tú' a España", pronunció de entrada la directora técnica del Junior de Barranquilla femenino.

Colombia femenina vs España - Fotos: AFP

Inmediatamente García se refirió a lo que debe hacer la 'amarilla', a la apuesta que debe tener en el campo de juego del Stade de France, para así tratar de sorprender a Alexia Putellas y compañía.

"La apuesta es hacer nuestro fútbol y no olvidarnos de nuestra idea y no sujetarnos tanto al rival, creo que la presión aquí la tiene España, ellas son las actuales campeonas del mundo y Colombia tiene que jugar un partido inteligente, manejar las emociones, manejar el partido y es seguir confiando en nuestro plan para poder así sacar una ventaja, y por qué no, ganarle a España", prosiguió.

Por último, tuvo un concepto para Linda Caicedo, quien pese a todos sus esfuerzos en cada partido que ha disputado en los Juegos Olímpicos de París, no ha podido anotar aún.

"A Linda se le ha negado el gol, pero se lo ha buscado, ha hecho cosas interesantes, por lo menos en el partido contra Canadá su asociación y conexión con Manuela Vanegas fueron determinantes y pienso que en cualquier momento se le abre el arco a una jugadora como ella incisiva, que tiene muy buena técnica, que siempre va hacia adelante. Ojalá que sea en el partido contra España que pase esta oportunidad, pero más allá de esas individualidades que nos puedan generar es lo que nos suma como grupo y en eso es lo que hay que seguir confiando", concluyó Yinaris García.

Para este compromiso de los cuartos de final del fútbol olímpico femenina es el retorno de Mayra Ramírez, quien ya cumplió sus fechas de sanción por expulsión.