"La Selección Colombia es más potente que Brasil; un equipo completo, con variantes"

En Costa Rica están que no caben de la dicha. Después de empatar 0-0 contra Brasil, en el inicio de la Copa América 2024, la ilusión de hacer algo grande está más latente que nunca. Sin embargo, también son consciente de que es momento de pasar la página y pensar en lo que se viene. La Selección Colombia es su próximo rival, en el grupo D, y será a todo o nada.

Así como lucharon, batallaron, no negaron ni una gota de sudor y consiguieron el objetivo frente a la 'canarinha', esperan repetir la fórmula y sumar contra la 'tricolor'. Eso sí, creen que será un poco más complicado, teniendo en cuenta el buen presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ya acumula 24 juegos sin perder y se perfila como firme candidata.

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, quien habló fue el histórico, referente y leyenda del combinado 'tico' Celso Borges. El futbolista con más participaciones con su selección nacional, completando 163 partidos, entre juegos FIFA y no oficiales, no solo elogió el nivel del conjunto de Gustavo Alfaro, sino que también resaltó las virtudes de Colombia.

De paso, viajó en el tiempo y recordó lo especiales que eran los enfrentamientos contra el combinado 'cafetero'. Pero no se olvidó de una 'joya' de la Selección Colombia, James Rodríguez. Como conocedor de la posición, al desempeñarse como mediocampista también, opinó del caso puntual y particular que vive el cucuteño, quien porta el número '10'.

¿Se sufre más como jugador o espectador?

"Estando afuera, uno tiene la sensación de que no se tiene el control de nada (risas), entonces es peor. Ahora, disfrutar el juego, uno lo hace jugando, estando en el momento, pero viendo cómo pasan las oportunidades y no logran anotar, estar con esa zozobra, por uno y otro ataque, en fin. Lo único que pensaba era que se terminara el partido de una vez (risas)".

¿Cómo ha visto a la Selección de Costa Rica?

"Hay cuestiones individuales muy buenas, a destacar, como lo de la línea defensiva y al arquero Patrick Sequeira, quien es una grata sorpresa. Además, lo de Jeyland Mitchell, de solo 19 años. Por último, Juan Pablo Vargas, que ya es un baluarte en la Selección y en Millonarios, de la mano de su gran trabajo. Aguantaron, esperaron la oportunidad y lo hicieron bien".

¿Imaginaba el partido así frente a Brasil?

"Empatar el primer partido, te da vida hasta la última fecha. Independiente de lo que pase con Colombia, ya hay chance de llegar de pie contra Paraguay y jugarse la clasificación. Entonces no uno sabe qué pueda pasar y si estás con vida, pues mejor. Colombia es más potente que Brasil, están en un tremendo presente, pero confío en los muchachos y su labor".

Justamente, ¿Qué destacar de la Selección Colombia?

"Tienen muchas variantes, especialmente en el frente de ataque, con gente que juega muy bien, de gran bien, buenos con la pelota, en fin, es el punto decisivo y clave del equipo. Además, desde el arquero hasta la delantera, tienen solidez y un nivel extraordinario. Cuentan con cambios, alternativas como el balón parado y es una selección demasiado completa".

Como conocedor de la posición, ¿Cuál es su opinión de James Rodríguez?

"Es de clase mundial, eso se sabe. Pero es atípico que no juegue en su club y se transforme con la Selección, teniendo un rendimiento superlativo. Es extraño; no tiene minutos y llega a la 'tricolor' como si no pasara nada. Ya lo de su calidad es claro, todo el mundo lo sabe. A mí, lo que me intriga un poco es saber cómo se prepara por su cuenta para jugar bien".

Usted estuvo en el histórico Mundial de 2014, ¿De qué manera sembraron una semilla a hoy?

"Es una selección muy joven, tenemos que darle tiempo y que consigan los resultados que nosotros pudimos conseguir. La calidad está y en la Copa América se ve. Lo mejor que pudimos haber hecho es que la gente crea en esta selección, se creó un ambiente positivo. Lo nuestro le da a los jóvenes la ilusión de que todo es posible, que no somos menos ni nada".

¿Ese empate con Brasil es un abrebocas?

"Seguro; el resultado contra Brasil tiene mucho que ver con que se puede. Históricamente, Costa Rica contra equipos que son grandes, siempre da una buena imagen. Lo más orgulloso que podemos sentir es eso, que así como las generaciones de Italia 90', la del 2006, la del 2014, en fin, nos dieron alegrías, armas para creer que se puede y este grupo mucho más".

¿Qué recuerdos tiene de sus enfrentamientos contra Colombia?

"Si lo vemos desde la historia, no nos ha ido mal contra Colombia. Cuando los enfrentaba, era diferente, motivaba y en ese duelo, se sentía bien. Somos dos selecciones que intentamos jugar muy bien al fútbol, resultan enfrentamientos parejos y fuertes. Por lo general, quien gana esos partidos, termina dando mucha confianza en el grupo para lo que se viene".