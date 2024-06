"Juan Pablo Vargas, un baluarte en Costa Rica; el ser líder en Millonarios ya dice mucho"

Juan Pablo Vargas, un nombre que en Colombia ya es familiar y que en Costa Rica parecen idolatrar. Su alto nivel en la Liga BetPlay llevó a que fuera considerado como uno de los mejores defensas centrales del rentado local. De hecho, en varios mercados de pases ha sonado para dar el salto a otro club. Sin embargo, no se ha concretado y, por eso, continúa en Millonarios, siendo referente.

Esto le ha permitido ser llamado a la Selección de su país en repetidas ocasiones. Basta con recordar su presencia en el pasado Mundial de Qatar 2022, donde incluso anotó, en el partido frente a Alemania. Ahora, dice presente en la Copa América 2024, firmando un debut para enmarcar y nunca olvida. Fue pieza clave en el empate 0-0 contra Brasil, por la fecha 1 del grupo D. Un baluarte.

Pero no fue simple percepción. Desde territorio 'tico' 'llovieron' elogios y de una leyenda del equipo costarricense, como Paulo César Wanchope, segundo máximo goleador del combinado nacional y un histórico. "La verdad es que no sorprende, siempre ha tenido ese rendimiento", afirmó de entrada, en entrevista con Gol Caracol. Pero no fue lo único y siguió resaltando la labor de 'Juanpa'.

"Cuando estuvo en nuestra liga, se le veían las condiciones y gracias a que está en el fútbol colombiano y su nivel, se lo traslada a la Selección. Con Gustavo Alfaro, no había tenido continuidad y fue una grata sorpresa su titularidad. 'Juanpa' tiene un liderazgo importante dentro y fuera de la cancha", sentenció, confirmando el brillante momento que vive Juan Pablo Vargas en su carrera.

Y es que, como si fuera poco, Celso Borges, el jugador con más participaciones con la Selección de Costa Rica, con una marca histórica de 163 partidos en partidos FIFA y juegos no oficiales, siguió por la misma línea de su compatriota. Eso sí, también aprovechó la oportunidad para referirse a otras individualidades que fueron fundamentales contra Brasil, en charla exclusiva con Gol Caracol.

Juan Pablo Vargas, defensa de Millonarios, convocado por Costa Rica para la Copa América 2024 Getty Images

"Hay cuestiones individuales que son buenas, a destacar, como lo del arquero Patrick Sequeira y, en general, la línea defensiva. Allí, se debe aplaudir lo de Jeyland Mitchell, un muchacho de solo 19 años, pero que se le ve una gran madurez. Lo de Juan Pablo Vargas es constante, se convirtió en baluarte, haciendo un buen trabajo, dando seguridad y aguantando al rival", puntualizó.

Ahora, se viene el duelo entre la Selección Colombia y Costa Rica, el viernes 28 de junio, a las 5:00 de la tarde (hora nacional) y, allí, esperan que Juan Pablo Vargas no desentone y, por el contrario, vuelva a ser el líder en la defensa. "Es una pieza clave en Millonarios, un líder natural, y en la selección es igual. Sabe llevar el grupo", añadió Celso Borges en su comentario sobre el central.

"El hecho de ser capitán en Millonarios, dice mucho de su personalidad, de alguien que es muy trabajador, demasiado humilde y con un talento innegable. Me atrevo a decir que, junto con Jeyland Mitchell, son el presente y futuro del equipo. Juan Pablo no tiene que demostrarle nada a nadie; ahora, guía a los muchachos", terminó el mediocampista, que, ahora, está en Alajuelense.