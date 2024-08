Linda Caicedo y lo que genera en sus compañeras de la Selección Colombia femenina Sub-20

La Selección Colombia afina detalles este viernes en Bogotá previo al inicio del Mundial femenino Sub-20 que se disputará en nuestro país desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre. Por supuesto, las miradas de los hinchas y de la prensa se las lleva la máxima figura del equipo, Linda Caicedo, pero también la nacida en Villa Gorgona genera admiración en sus compañeras.

Por eso, en la atención a prensa, a Cristina Motta le preguntaron por Linda, y mostró emoción y orgullo de poder compartir el día a día con una reconocida futbolista como ella.

¿Qué dicen las compañeras de Linda Caicedo sobre ella?

“Para todas siento que es un orgullo, como colombianas vivimos orgullosas de lo que ha logrado a nivel internacional, con nuestra selección y que venga aportarnos desde su experiencia, madurez, pues el grupo esta feliz que este con nosotros y gracias a Dios pudo llegar”, fueron las palabras de Cristina Motta sobre la jugadora del registro del Real Madrid femenino.

Por otra parte, la defensora de la Selección Colombia habló de lo que ha sido la preparación del Mundial femenino Sub-20, que tiene como ‘condimento especial’ que será en nuestro país, por lo que oficiarán como anfitrionas.

“Muy contenta, siento que las jugadoras que estamos acá estamos felices de representar a nuestro país y es mucho más especial porque es en nuestra casa”, dijo de entrada Cristina Motta.

Acá más declaraciones de Cristina Motta, futbolista de la Selección Colombia femenina Sub-20:

*La unión, clave en la Selección Colombia

“Siento que futbolísticamente y como bien lo decías tenemos mucha unión en la cancha, independientemente de conceptos tácticos, todas nos queremos mucho y nos vamos a respaldar en el terreno de juego”.

*Su convocatoria estuvo en duda

“Los últimos meses no fueron tan fáciles, algo de incertidumbre por si llegaba o no, pero siempre con la fe puesta en Dios y que gracias al doctor y hoy me tiene acá”.

*¿Para qué está Colombia en el Mundial femenino Sub-20?

“Esta Colombia está para ilusionar a un país, vamos paso a paso. Ahorita concentradas en Australia y le pedimos a la gente que nos siga apoyando, sabemos que los estadios estarán llenos, y que estamos felices de presentar a nuestro país en cada”.

¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina Sub-20?

Este sábado 31 de agosto la 'tricolor' se medirá a Australia en la primera fecha del Mundial femenino Sub-20 2024. El encuentro será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, desde las 6:00 p.m. Recuerde que este partido se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com.