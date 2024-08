Mundial femenino Sub-20: "A Linda Caicedo la vemos muy bien en lo físico"

"Australia es un excelente rival, una selección que inicia el juego, que tiene jugadoras muy veloces arriba, entonces es una combinación entre juego asociativo y transiciones de salida, inclusive cuando Colombia esté en campo contrario y se pierda la pelota hay que estar atentos siempre". Esas palabras son de Carlos Paniagua, entrenador del seleccionado colombiano femenino Sub-20, a horas del debut oficial de este sábado en el Mundial de la categoría, que se celebrará en nuestro país entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre.

Para el duelo entre colombianas y australianas, el profesor Paniagua ha venido trabajando fuertemente junto a sus jugadoras con el fin de contrarrestar esas cosas positivas de las oceánicas.

"Hemos trabajado con las centrales, que el equipo salga cuando estamos atacando con mucho orden y equilibrio y cuando se pierda la pelota, llenar esos espacios a las espaldas. Eso es lo que queremos", agregó el seleccionador colombiano antes del último entrenamiento previo a la presentación oficial en la jornada inaugural.

Además de eso, el profesor Paniagua también destacó la tarea que vienen haciendo desde hace ya varios días. Así dijo que "la preparación física bastante bien, las muchachas han respondido bien a esa parte, y tenemos en Viviana Cardona una excelente profesional. En todos los torneos que hemos salido a competir, las muchachas han demostrado esa condición física. La ventaja que tenemos es que se juega una liga profesional en Colombia".

Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20. @FCFSelecciónCol

Publicidad

Como siempre, los focos en el seleccionado colombiano están puestos en Linda Caicedo, nuestra principal figura. El DT acotó en ese aspecto que "Linda terminó los Juegos Olímpicos, se fue a Madrid y vino y se unió a nosotros. Y la verdad es que la vemos bien en la parte física".

¿Qué pasó con la Selección Colombia femenina?

La Selección Colombia femenina Sub-20 se prepara para el Mundial Foto: FCF

Publicidad

Carlos Paniagua también se refirió sobre el buen ambiente que existe en el seleccionado colombiano. "Hay algo en la interna que es que estamos quitándoles la presión a ellas, me gusta que ellas se rían de anécdotas, bajando la ansiedad. Debutar en un Mundial es algo que hemos hecho, pero no de locales. Ahora tenemos un compromiso, no solamente nosotros, el compromiso es de todos los colombianos, que vivamos una fiesta mundialista", dijo el DT.