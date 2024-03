Luis de la Fuente: "Colombia es nuestro rival difícil, el mejor equipo al que nos vamos a enfrentar"

El director técnico de España, Luis de la Fuente,calificó a la Selección Colombia como el "rival más difícil" al que su selección se enfrentará, además de comentar que ambos equipos buscan el mismo objetivo: seguir creciendo colectivamente.

"Colombia lleva dos años sin perder, su entrenador lleva 17 partidos invicto.Es una potencia, es un equipo con grandísimos futbolistas. Mosquera, Mujica, Luis Díaz, Borré... Es una selección muy potente, con mucha confianza, con crecimiento. Va a ser un partido muy interesante con dos estilos diferentes, con dos equipos que quieren seguir creciendo. Cada uno con sus objetivos importantes en verano", dijo el técnico español.

Además de ello, aseguró que el partido que enfrentarán contra la Selección 'tricolor' no tiene una connotación "amistosa", pues para España no existen este tipo de encuentros. "Nosotros no consideramos los partidos amistosos, por principios, por responsabilidad. Acá nos jugamos mucho prestigio, reconocimiento y yo creo que eso es suficiente para afrontar cada partido como una final y más cuando nos encontramos a una selección como Colombia, que viene en una grande racha y con un rendimiento excepcional", de manera certera aseguró el entrenador.

bajo la misma línea, dejó en claro que la 'Roja' solo tiene cabeza para la 'tricolor', selección a la que calificó como la más potente a la que van a enfrentar. "Nosotros no pensamos en los que vamos a enfrentar el martes, la pesada es mañana. Si te refieres a pesada a nivel equipo top, Colombia mañana es nuestro rival difícil, el mejor equipo al que nos vamos a enfrentar, es una selección que le ha ganado a Brasil, es una selección potente, de máximo nivel", destacó.

Finalmente, terminó por llenar de buenas palabras a los jugadores convocados, dejando en claro que varios de los futbolistas 'cafeteros' son reconocidos en el fútbol internacional, factor a tener muy en cuenta. "Colombia, es un equipo muy completo, tiene grandes individualidades, futbolistas reconocidos a nivel internacional y mundial. Es un equipo muy bien trabajado, recibe muy pocos goles y es una selección completa".

Celebración de Luis Diaz con la Selección Colombia contra Brasil. JUAN BARRETO/AFP

Otras declaraciones de Luis de la Fuente en rueda de prensa

Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró que Pau Cubarsí, de 17 años, que debuta en una convocatoria del equipo nacional absoluto, parece "mucho más veterano de lo que es" y pidió al central del Barcelona que disfrute.

"Mi idea es que jueguen todos, pero no como regalo. Hemos traído 26 para tener más opciones. No sé si será mañana, pero entre los dos partidos seguro que va a jugar", dijo el seleccionador respecto al debut de Cubarsí.

"Le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno es que es un jugador con una personalidad, con un poso que parece mucho más veterano. Quiero que sea él mismo y que disfrute de este momento porque es un momento histórico. Todos lo hemos visto jugar y todos salimos de la duda del futuro que tiene y del presente", destacó.

"Os digo una frase que le ha dicho un compañero: 'Te has dado cuenta de que es tu primer entrenamiento y no has fallado ni un pase'. Los compañeros confían muchísimo en él pese a su edad", añadió el técnico, que tendrá este viernes una oportunidad para seguir probando antes de la Eurocopa de Alemania.

"El objetivo es seguir creciendo, seguir dando pasos. Estos dos partidos son ante rivales dificilísimos, ante grandes rivales. Nos tienen que servir para recuperar esas sensaciones y seguir creciendo. Mentiría si dijera que no pensamos más allá de esos dos partidos. Sabemos dónde está el foco verdadero, que es cuando lleguemos a la Eurocopa. Quiero que lleguemos convencidos de que vamos a pelear por lo máximo. Estoy seguro de que estaremos entre los candidatos", afirmó.

Sobre la juventud de jugadores como Cubarsí o Lamine Yamal, De la Fuente dijo que se trata de apostar por ellos y darles confianza.

"Tiene algo de cultura. Yo vengo de una educación, del Athletic, en la que se posibilitaba el crecimiento del futbolista joven. Y la experiencia me ha demostrado que la gente capaz si le das opciones no falla nunca", subrayó.