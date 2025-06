Luis Díaz enamoró a un campeón del mundo con Argentina: "Tiene muchas cosas"

Luis Díaz, siempre es importante en la Selección Colombia y lo demostró contra Argentina. Después de haberse perdido el partido contra Perú, que finalizó 0-0, por acumulación de tarjetas, regresó a las canchas en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, anotó un gol en la igualdad 1-1 frente a 'la albiceleste' y fue un dolor de cabeza para la defensa rival.

De hecho, los elogios no faltaron para el guajiro. Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni fueron algunos de los que hablaron sobre el rendimiento del delantero de Liverpool. En el caso del estratega de la 'tricolor', afirmó que "'Lucho' hizo un partidazo, el esfuerzo de todos fue enorme, pero él fue el mejor", mientras que el técnico argentino reveló una charla que tuvieron.

"No fue nada raro. Simplemente, lo admiro como jugador. Le dije lo que pensaba en el momento. Pero todo bien, no hubo ningún problema. Al contrario, es un gran futbolista y lo felicito porque es un crack", sentenció. Y los halagos no pararon ahí, pues, en entrevista exclusiva con Gol Caracol, un campeón del mundo con Argentina en 1978, habló de Luis Díaz.

Omar Larrosa, quien jugó en Boca Juniors, Argentinos Juniors, Pachuca, Huracán, Independiente, Comunicaciones, Vélez Sarsfield y San Lorenzo, y defendió los colores de 'la albiceleste', dedicó unas palabras al nacido en Barrancas, La Guajira. En sus declaraciones, resaltó algunas de las virtudes y cualidades que suele mostrar, cuando salta al terreno de juego.

Luis Díaz, delantero colombiano, ganó la Premier League con Liverpool en la temporada 2024/2025 Getty Images

"Al que siempre veo en un nivel alto y es constante, a pesar de su edad, es a Luis Díaz, el jugador de Liverpool. La verdad es un jugador muy habilidoso, de buena técnica, goleador, rápido; es completo y tiene muchas cosas", sentenció. Y es que los números que el delantero colombiano firmó en el estadio Monumental fueron dignos de un jugador de élite.

Según 'SofaScore', página especializada en estadísticas, obtuvo una calificación de 8.1, rozando la excelencia. Además, hizo cinco remates, de los cuales dos fueron al arco; completó cinco regates de nueve que intentó; y ganó 12 duelos de los 18 que propuso. Por último, la precisión en los pases fue del 80%, disputó los 90 minutos del encuentro y marcó un tanto.

Números de Luis Díaz, en Argentina 1-1 Selección Colombia