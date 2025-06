Campeón con Argentina cree que Néstor Lorenzo recuperará el nivel de la Selección Colombia

La Selección Colombia no sabe lo que es ganar en las Eliminatorias Sudamericanas desde la fecha 10, exactamente el 15 de octubre de 2024. En aquel entonces, venció 4-0 a Chile, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Desde entonces, perdió 3-2 con Uruguay, 0-1 contra Ecuador y 2-1 con Brasil, y empató 2-2 con Paraguay y 0-0 con Perú.

Ahora, la 'tricolor' se enfrenta contra Argentina, este martes 10 de junio, por la jornada 16, en busca de reencontrarse con la senda de la victoria. Para ello, Néstor Lorenzo, quien es uno de los principales señalados de ese bajón, deberá trabajar fuerte e ingeniárselas para que el equipo se reencuentre con el fútbol que lo llevó a ser subcampeón de Copa América.

Justamente, quien recordó esa final entre la Selección Colombia y la 'albiceleste' y dedicó unas palabras al entrenador del cuadro 'cafetero', fue Omar Larrosa. Campeón del mundo con Argentina en 1978, habló en exclusiva con Gol Caracol y fue claro al decir que la 'tricolor' tiene con qué revertir esta situación, pensando en clasificar a la cita orbital del 2026.

¿Cómo analiza este partido clave para la Selección Colombia?

"La presión jugará un papel importante. Por un lado, Argentina saltará a la cancha con la libertad y tranquilidad de que ya está clasificada y sin problemas de lo que pase. Además, se vivirá una fiesta como siempre. Por el otro, Colombia tiene la obligación y necesidad de hacer una buena presentación y, justamente, esa presión es la que, a veces, juega en contra".

¿Cuáles recuerdos tiene de cuando enfrentó a la 'tricolor'?

"Con la Selección Argentina nunca jugué contra Colombia, pero a nivel de clubes sí fui muchas veces al país. Me acuerdo de haber estado con Huracán e Independiente, pasando por Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades más. Y la mayoría fueron partidos lindos, disputados. Además, debo decir que el clima era excepcional, a donde fuera que íbamos".

¿Qué tiene de especial el futbolista colombiano?

"La Selección actual llegó a la final de Copa América, tuvo un gran recambio y estaba haciendo unas buenas Eliminatorias. Últimamente, tuvo un bajón por lesiones, cambios obligados, sanciones y porque no tuvieron suerte en algunos partidos, pero juega bien. Los colombianos siempre se han caracterizado por ese buen fútbol, técnico y de toque corto y rápido".

¿Por qué puede presentarse ese bajón tan repentino?

"Contra Perú, les costó porque, ahora, para un equipo visitante es fácil defenderse y contragolpear. Además, juegan con la presión del rival, la obligación de los jugadores, el cuerpo técnico y sus hinchas, quienes quieren que vayan al ataque y se gane. Todo eso genera ansiedad en el futbolista, juega con apuro, se vuelve errático y se pierde un poco la esencia".

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante las Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Cómo podría Néstor Lorenzo revertir esa situación?

"Él tiene las capacidades. Debe estar motivando a los jugadores, recordándoles que hace cuatro o cinco partidos eran un gran equipo, empujándolos anímicamente y tocando fibras. El fútbol tiene esas cosas, donde el estado anímico es clave y, seguramente, el técnico está trabajando en eso para recobrar el nivel que tenían, siendo subcampeones de América".

¿Qué más se puede decir de la Selección Argentina?

"Tiene futbolistas en todo el mundo, con un recambio interesante y saliendo chicos con un alto nivel. No comparo con los otros países porque desconozco cómo trabajan las inferiores, pero en Argentina se está haciendo una buena labor hasta la primera división. A los 10 años ya tienen competencia y, por eso, se ve reflejado en esta Selección que es excelente".

¿Cree que la 'albiceleste' depende cada vez menos de Lionel Messi?

"Sí, es la ley de la vida. Cuando va sumando años, el físico se deteriora. No muchos jugadores siguen a tan alta edad. Pero ha tenido la suerte de no sufrir tantas lesiones y eso ayuda a que siga, pero no con la misma velocidad de sus inicios. Eso sí, su experiencia sirve y la pegada es impecable. De esa manera y si se mantiene así, va a llegar al Mundial de 2026".