Luis Díaz y cómo "el talento se impuso a las dificultades": recuerdan sus inicios en Barranquilla

Cuando Luis Díaz es tema de conversación, hay una serie de adjetivos que siempre suelen escucharse: humildad, sencillez, profesionalismo y disciplina. Por eso, en esta ocasión, no fue la excepción. Dichos valores y más, lo han llevado a estar en donde está, como figura en Liverpool, referente de Selección Colombia, ídolo de miles de niños y un ejemplo en su familia.

Pero no fue un camino nada fácil, en especial cuando la historia se empezó a escribir. Fernel Díaz, quien es coordinador de las divisiones menores del Júnior de Barranquilla y que tuvo al guajiro en sus inicios, tuvo una corta charla con Gol Caracol para contar algunos detalles de la vida de 'Lucho'. Los sentimientos de orgullo y alegría son evidentes y no es para menos.

Ver a Luis Díaz donde está, ¿Qué siente?

"Luis Díaz es nuestro orgullo, el resultado de un trabajo que hacemos en Bomboná. Fue una fortuna tenerlo en la cantera, ver su crecimiento y evolución y lo que es ahora para todos nosotros. Somos unos afortunados de haberlo tenido. No hay otra palabra que no sea orgullo por el hecho de que 'Lucho' salió de la cantera del Junior y del Barranquilla Fútbol Club".

¿Cómo era 'Lucho' en sus inicios?

"Lo recuerdo como si fuera ayer (risas). Llega a la prueba en nuestra sede, con más de 500 futbolistas, a probarse. Era uno más, joven, delgado, con 18 años. Tenía debilidades físicas muy marcadas, pero un talento impresionante, que deslumbró desde el primer día. Ahora, siempre la incógnita era si podía anteponerse el fútbol a esa condición física tan complicada".

¿Cuál fue el mayor consejo que le dio?

"Más que un consejo era que el grupo siempre lo apoyó y supimos llevarlo. Le recalco que sea auténtico, haga lo que sabe y sea atrevido. Esa habilidad para los duelos, enfrentar a los rivales y ganarles, es única. Se divierte en cancha y nunca se le prohibió nada. El talento se impuso a sus dificultades, mejoró y se convirtió en ese 'crack' que es en la actualidad".

Luis Díaz, exjugador del Barranquilla FC Instagram de luisdiaz19_

¿Todavía mantienen en contacto?

"Las conversaciones son menos, por respeto. Pero sí lo hacemos. Hace meses, hablamos por teléfono, envió un mensaje a los futbolistas de Bomboná, contó su historia y los motivó. Además, está pendiente de su hermano, Jesús, que juega en el Barranquilla. Es poca la comunicación, pero efectiva. Muestra respeto hacia uno, a la institución y lo vemos con orgullo".

¿Cómo superaron las dificultades presentadas al inicio?

"Inicialmente, no tuvo el apoyo del club y se tuvo que costear su vivienda, transportes, en fin. Tenía un tío que lo llevaba a los entrenamientos en moto, pasó inconvenientes para alimentarse y no sé si habrá pensado en retirarse, pero lo cierto es que perseveró. Su historia es tremenda. Llegó con 18 años, en la última etapa del proceso formativo, y logró ser un futbolista profesional, y eso no es normal".

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Liverpool, en la Premier League Getty Images

⁠¿Luis Díaz ya tocó techo o aún hay más?

"Cuando llegó al Porto, dije que iba a ser el jugador más caro que vendería ese club y así fue. Superó las expectativas, en cuanto al nivel del mismo James Rodríguez. No ha llegado a su techo, le falta más. En dos temporadas, lo imagino dentro del Top 5 de los mejores jugadores del mundo. No hizo la Copa América que se esperaba, pero igual brilló y fue clave".

¿Qué mensaje le envía al guajiro?

"Que es nuestro orgullo y ejemplo. Además, es la motivación de muchos de los 247 jugadores que tenemos en Bomboná. Que siga creciendo, luchando, disfrutando del fútbol, luciéndose, siendo auténtico y único. Su historia de vida es única y eso llevó a que también sea una persona única. Nunca perdió esa humildad y grandeza. Lo queremos demasiado".