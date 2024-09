"Luis Díaz es observado de una manera más aguda", en la Selección Colombia

Se viene un partido de máxima atención este martes en la cancha del estadio Metropolitano entre la Selección Colombia y Argentina, en un compromiso que llama la atención de parte de los aficionados de nuestro país y que también es considerado como el duelo más representativo de la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

En las horas anteriores al duelo entre colombianos y argentinos, el que se presentó en rueda de prensa fue el profesor Néstor Lorenzo, quien se refirió a varios temas de interés, como las actuaciones de Luis Díaz, figura de Liverpool y símbolo del actual proceso.

"Las figuras siempre están en boca de todos, observadas de una manera particular, mas aguda, como en el caso de Lucho", comenzó indicando el argentino.

Díaz Marulanda viene de anotar el gol del empate en el duelo frente a Perú, en Lima, de donde nuestra Selección se vino con una unidad que sirve para llegar a 13 puntos y mantener la tercera posición de las Eliminatorias de la zona de Conmebol.

El profesor Lorenzo siguió con su disertación sobre el número '7' de Liverpool, de Inglaterra, y de la Selección Colombia. Y lo hizo con respecto a algunas críticas que sienten en el ambiente cuando llega la hora de ponerle la lupa al nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en la antesala del juego contra Argentina. BUDA MENDES/Getty Images via AFP

"Hace tres, cuatro meses (el tema Luis Díaz) era porque no hacia goles en la Selección y es nuestro goleador en las Eliminatorias. Ya va a empezar a hacer goles, no me preocupa. Esta haciendo un buen trabajo y dejémoslo fluir en lo que él hace bien", dijo Lorenzo, en una defensa a ultranza de la máxima figura del fútbol colombiano a nivel internacional.

Se da por descontado que 'Luchito' estará comandando a Colombia frente a los vigentes campeones del mundo y de la Copa América, sumado a James Rodríguez, de quien el propio Lorenzo confirmó que estará desde el primer minuto en césped del Metropolitano.

Hora y dónde ver Colombia vs. Argentina, EN VIVO este martes 10 de septiembre

El partido entre las selecciones de Colombia y Argentina se verá este martes en la señal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com. La información previa comenzará a las 2:30 de la tarde, mientras que el balón se moverá a las 3:30 p.m. Esto con todo el equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.