Manuela Pavi: “Colombia femenina no dejó de insistir, un poco triste por la eliminación”

La Selección Colombia femeninade fútbol cayó en los cuartos de final del torneo de mujeres en los Juegos Olímpicos 2024, tras perder 4-2 a manos de la actual campeona del mundo, que es España. A pesar de la derrota desde los doce pasos, nuestra ‘tricolor’ dio ‘pelea’ y empató 2-2 en el tiempo reglamentario.

Manuela Pavi, una de las jugadoras que más se destacó en las justas deportivas, habló este martes con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y allí, fiel a su estilo, hizo un análisis de lo que fue la participación en Francia.

“Sí, la verdad un poco triste, el corazón roto, hay que seguir trabajando, se dieron las cosas de la mejor manera, no se cumplió el objetivo que tenía Colombia femenina, llegar a cuartos de Olímpicos para el equipo y para mí es algo genial, extraordinario, nunca lo voy a olvidar, un sueño la verdad. Dios quiera en unos 4 años se cumpla la meta y a seguir trabajando, se hizo historia y todo va a quedar en todos los colombianos”, dijo de entrada la habilidosa y joven atacante de nuestro país.

Por la misma línea, Manuela Pavi destacó lo que significó para ella estar en los Olímpicos y lo que le dejó estar varios días con varias de las jugadoras experimentadas de la ‘tricolor’.

Publicidad

“Compartir con el grupo, un equipo fuerte y unido, esa es la esencia de Colombia, lo que me hizo feliz estar entre tantas cracks, aprender de ellas y tener más experiencia, muy feliz y agradecida por eso que vivimos”, mencionó.

Manuela Pavi y Ángelo Marsiglia en medio del juego de Colombia vs. Francia, en el Stade de Lyon. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

¿Le hizo falta algo a la Selección Colombia femenina para seguir en competencia en los Juegos Olímpicos 2024?

“No hizo falta nada, unidas estábamos, corrimos hasta lo último, no pude seguir por lesión pero el equipo luchó, llegamos a penales y no se dio. Colombia no dejó de insistir y se llegó hasta donde pudimos”, aseguró Manuela Pavi en charla con ‘Blog Deportivo’ en su llegada al país, este martes.

Publicidad

Acá más declaraciones de Manuela Pavi, futbolista de la Selección Colombia femenina de mayores:

*¿Cómo está tras la lesión?

"Muy bien gracias a Dios, toca exámenes médicos y ver qué pasa”.

*¿Seguirá en el Cali?

"Se verá más adelante, secretico".

*La admiración por Ángel Barajas, quien ganó medalla de plata para Colombia

"Barajas, muy feliz, sacar a Colombia adelante, Lo vimos y orgullosas de él, que Colombia tenga su primera medalla, wow, ojalá algún día con una de esas. Se veía más alto en barras".