Mary José Álvarez: "Antes que sentir presión, hemos sentido el calorcito de Colombia"

Mary José Álvarez ha sabido convertirse en titular indiscutible, y una pieza indispensable en la Selección Colombia sub-20 dirigida por Carlos Paniagua, en el que Álvarez vivirá su tercer mundial juvenil, siendo una de las portavoces de la experiencia y el liderazgo.

"Antes de sentir presión o alguna cosa, estamos felices, estamos tranquilas, hemos sentido el calorcito de Colombia, de todos los colombianos", fueron algunas de las palabras de Mary José en la atención a medios que tuvo el combinado colombiano a un día del inicio del mundial femenino que se disputará en suelo cafetero del 31 de agosto al 22 de septiembre.

La experimentada defensa central de la selección Colombia sub-20 aseguró que el cariño que han recibido por parte del pueblo colombiano es muy importante para las jugadoras, y que hasta el momento se han sentido muy apoyadas por el mismo.

Con respecto a su actualidad, Álvarez señaló que: "Estoy que me juego, estoy feliz y contenta, quiero disfrutármelo al máximo y yo creo que es lo que hasta el momento hemos venido haciendo". Así mismo, Mary fue cuestionada sobre su paso por la selección Colombia sub17, donde supo ser figura fundamental en el subcampeonato mundial conseguido en el año 2022, en la India.

"Nosotros venimos de un proceso de la India, y venimos como escalando y dos años después te toca un mundial en tu casa, y creo que eso va a ser un plus mayor al que tuvimos en la India y nada, esperamos aprovecharlo al máximo".

Mary José Álvarez con la selección Colombia. Foto vía Instagram: @mary_01_alvarez.

A pesar de estar tranquila y feliz por poder disputar un mundial en Colombia, la jugadora no fue ajena al hecho de que hay expectativas muy altas con la 'tricolor', no sólo por ser locales, sino precisamente por lo conseguido en la India, donde llegaron a la final y cayeron por la mínima frente a España, en el Mundial Femenino Sub17.

"Yo creo que es también responsabilidad, dejamos la vara muy alta y esperamos asumirlo también igual. Hay una responsabilidad grande primero con nosotras mismas, y luego con nuestras familias y con el país, y nada, esperamos asumir este mundial compitiendo al 100%, y dejándolo todo en la cancha".

La selección Colombia se medirá ante Australia este sábado 31 de agosto a las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y Mary José Álvarez supo analizar a su rival previo al encuentro, diciendo: "Yo creo que es un equipo que deja muchos espacios por banda, esperamos aprovecharlos, sacarle provecho a esa parte del campo y poder sacar esos 3 puntos en la cancha".

Con respecto a su rol como figura de la selección Colombia, Mary José se mostró muy empática con sus compañeras, que muchas disputarán su primer mundial, mientras otras su último en categorías juveniles, asegurando:

"Que se disfruten su mundial y que jueguen como esas niñas que se soñaban jugar un mundial, algunas por primera vez, obviamente algunas vamos a jugar nuestro segundo, tercero, Linda (Caicedo) va para el cuarto, y yo creo que es también disfrutar... disfrútenlo al máximo que para muchas de nosotras es nuestro último mundial en categorías juveniles, y que juguemos como niñas que soñábamos en una cancha jugando con hombres, que soñábamos llegar a la selección Colombia y representar a nuestro país".

Por último, Álvarez se refirió a la altura de Bogotá y la dificultad que representa no sólo para las demás selecciones, sino para la propia selección Colombia de cara a este Mundial Femenino Sub20:

"No todas somos de acá, pero llevamos ya 15 días entrenando en Bogotá, estuvimos en Cajicá que creo que es más altura que acá. Por lo menos yo ya me siento un poquito más adaptada, un poquito más tranquila, ya no se siente tanto el ahogo. Creo que el grupo también lo ha asimilado bien y vamos a dar el 100%".