Néstor Lorenzo: "Colombia fue dominador y superior la mayor parte del partido"

Néstor Lorenzo se mostró satisfecho por el desempeño que tuvo la Selección Colombia en la tarde de este martes contra Chile, rival al que golearon por 4-0 por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas . El DT de la 'tricolor' agradeció al público presente en el estadio Metropolitano por alentarlos de principio a fin.

"Fue un buen partido, el hambre de ganar desde el primer minuto, y como dice 'Lucho' (Díaz), con nuestra gente, con este ambiente es mucho más lindo", sostuvo de entrada Lorenzo en su charla con los medios de comunicación.

El estratega volvió a hacer hincapié en que tiene una platilla con mucha calidad y cantidad, por que hacer el once titular tiene una línea bastante 'fina'.

"Creo que estaba planificado de esa manera en cuanto a que tenemos un grupo parejo de jugadores en calidad y cantidad, lo cual nos da la posibilidad. En Bolivia hicimos un buen partido, pero que no se nos dio un buen resultado. Lo cierto es que da gusto trabajar con este grupo de jugadores en calidad y cantidad estamos muy bien, muy contentos", continuó.

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos festejan el segundo gol de Colombia vs. Chile en el Metropolitano. Gabriel Aponte/Getty Images

Sobre si ha sido el mejor compromiso que ha disputado la Selección Colombia en lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas, el DT del combinado de nuestro país complementó que "se han concretado cuatro goles en una Eliminatoria, hemos tenido partidos que no se han definido de Esa manera, no hemos creado tantas situaciones como hoy (martes), pero hay varios partidos que me han gustado de este proceso. En cuanto al horario (contra Ecuador en Barranquilla) ya está establecido para las 6:00 de la tarde".

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

- Volvió a darle su respaldo a Jhon Córdoba:

"Jhon Córdoba y todas las situaciones que tuvo (contra Bolivia) la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones, a veces la mete y a veces no. Estoy conforme con el trabajo que está haciendo para el equipo, es un jugador que nos da mucho y no me pareció justo sacarlo por todas las condiciones que tuvimos en Bolivia, le jugaron una mala pasada. Para mí hizo un gran partido, y hoy (martes) hizo un gran partido, lo saco porque tenía amarilla y tenía miedo de la tarjeta roja. El equipo le dio la confianza que él se merece".

Jhon Córdoba con Selección Colombia - Foto: Gabriel Aponte/Getty Images

- Contra Chile salió con varios jugadores que juegan en la Premier League...

"Más allá de la liga, tiene que ver con las características de los jugadores. Tenemos jugadores de buen pie y no es fácil, son organizadores, mediapuntas, tenemos a Carrascal. Arias, 'Juanfer', Yaser; hay muchos jugadores que para mí que entienden el juego de otra manera que el resto. Hoy le tocó a Carrascal que en Bolivia fue al banco, y Yaser tenía un dolorcito en el tobillo. La línea divisoria es la mínima, tenemos gracias a Dios en ofensiva variantes que nos garantizan llegadas".

- Más análisis del partido frente a Chile

"Con respecto al inicio del juego, una etapa de juego en el inicio que los equipos se estudian y se miden. Colombia fue superior, podría haber llegado el gol antes. Hubo mucho tiempo muerto, siempre a tratar de ganar el partido y ser protagonistas desde el inicio, lo encaramos desde el primer minuto. El partido se abrió y en el segundo tiempo tuvimos más facilidad; Colombia fue dominador la mayor parte del partido sin ninguna duda".

Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia - Foto: AFP