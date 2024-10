Luis Díaz no se siente estrella de la Selección Colombia: "Con James Rodríguez se aprende"

"Con James Rodríguez es buena la relación que tengo . Es un orgullo jugar al lado de él, el compartir durante estos últimos años ha hecho que le aprenda muchísmo. Siempre estamos juntos, compartir cada momento es importante. Él con su talento, con su personalidad, siempre habla en el campo de juego, es super importante acá, nos entendemos con señas. Así tengo la admiración por él, siempre le hace bien a la Selección". Esa fue una de las respuestas más importantes de Luis Díaz, quien fue el designado por la Selección Colombia para comparecer ante los periodistas este martes, luego de la victoria clara sobre Chile, en el estadio Metropolitano.

De esa manera el hombre de Liverpool dejó una vez más clara su empatía y cordialidad de siempre con el número '10' del seleccionado colombiano, que sigue encaminado a la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Díaz Marulanda también tocó en varias oportunidades el tema relacionado con el hecho de jugar de locales en Barranquilla y lo bien que se siente, junto a sus demás compañeros de equipo. Por eso comentó que "siempre para nosotros jugar de local es una fortaleza, no solamente por el clima. Ese aliento de ellos, de los hinchas, es bueno, creo que hicimos un partido muy grandioso. Se vio que queríamos sacarlo adelante y las chances de gol se concretaron".

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

Es bien sabido que el nacido en Barrancas conoce como nadie cada rincón de la cancha del 'Metro', por su pasado en el Junior. "Siempre que he venido a Barranquilla siento el calor de la gente, no solamete de los de Junior, sino de los demás porque estamos representando a nuestro país. No solamente a mí, sino que a todos nos apoyan de la misma manera. Siempre te tratan de dar ese apoyo, ese cariño, con este proceso de nuestro profesor Lorenzo ha sido así. Nosotros nos motivamos, salimos al campo a darlo todo, a jugar un gran partido y el publico juega un papel fundamental ahí".

Publicidad

¿Qué dijo Luis Díaz de su gol en Colombia 4- Chile 0?

"En los partidos hay que entender un poco que los momentos para quedar posicionados en línea de gol son pocos. Hay que partir de ahí. Entonces hoy, por ahí los compañeros hacen una gran presión y yo siempre estoy atento, puedo llegar al medio para finalizar. Eso es algo que hago en el club y acá es importante conocerse una vez más", explicó Díaz sobre su anotación, tras un pase de James Rodríguez.

Publicidad