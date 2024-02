Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, está de cumpleaños: felicidades, 'profe'

La Selección Colombiagoza de un buen presente en la actualidad en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial del 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Pero esa gran actualidad por parte de la 'tricolor' de nuestro país, se debe a la gestión que ha realizado en el banquillo técnico, Néstor Lorenzo.

El DT argentino, que ha tratado de darle su estilo a la 'amarilla, azul, rojo', no puede estar más dichoso este 28 de febrero y todo porque celebra un nuevo aniversario de vida.

Fue la propia cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol en la red social de 'X' antes 'Twitter', que escribió un mensaje para el estratega argentino, congratulándolo por su nuevo cumpleaños.

"¡Felicitaciones, 'profe' Lorenzo!", se leyó en la publicación que fue acompañada por unas fotografías de Néstor Lorenzo dirigiendo al combinado de nuestro país.

A renglón seguido, invitaron a todos los hinchas de la 'tricolor' para que le enviaran un saludo de felicitaciones al entrenador de la Selección Colombia de mayores. Claro que después no faltaron los 'me gusta' en el post de la FCF y las respectivas felicitaciones para el timonel no faltaron.

¿Cuántos años cumple Néstor Lorenzo?

El director técnico de la Selección Colombia nació un 28 de febrero de 1966 en Villa Celina, Argentina. Es decir, que en este 2024, Néstor Lorenzo festeja 58 años de vida.

En su época como jugador, el 'profe' Lorenzo se desempeñó como defensor y actuó en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Boca Juniors, Banfield, y Quilmes, de su país. Mientras que a nivel internacional, el DT de Colombia vistió las camisetas del SSC Bari, de Italia, y el Swindon Town, de Inglaterra.

¿Cómo va la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

Bajo el mando de Néstor Lorenzo, la 'tricolor' marcha en el tercer lugar de posiciones en las clasificatorias a la Copa del Mundo del 2026. La Selección Colombia suma 12 puntos, tras seis compromisos disputados. Producto de tres compromisos ganados y la misma cantidad de empates. Solo es superada por la actual campeona del mundo, Argentina - que tiene 15 unidades-, y por Uruguay, con 13 enteros.

