Néstor Lorenzo: "En la Selección Colombia quiero que compitan por su puesto para la Copa América"

La Selección Colombia está concentrada en Barranquilla con la mirada puesto en los partidos de fogueo contra Estados Unidos y Bolivia; y la Copa América 2024. Néstor Lorenzo tiene en menta hacer una buena presentación y mantener el invicto de la 'tricolor'. Este lunes, el entrenador argentino atendió a los medios de comunicación en la 'Arenosa'.

"Estamos en un proceso donde en el armado del grupo fue fundamental el inicio, los jugadores lo saben. Así que como lo dijimos hace años vamos a encarar estos partidos con calma, el primer compromiso es contra Estados Unidos y vamos a jugar con la mayor seriedad y una preparación seria como previa a la Copa América", dijo de entrada Lorenzo.

Luego, el entrenador de la 'tricolor' habló sobre los ítems para dar la lista de 26 futbolistas. "Acá tenemos un microciclo previo a la Copa América que son dos partidos y siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad, Dios quiera que no pase algo con el tema de las lesiones. Si digo que hay superpoblación en algunas posiciones no quiero que lleguen a ser especulaciones. Yo quiero que los jugadores compitan, que se muestren y obviamente elegiremos a los mejores, los que puedan cumplir en varias posiciones. Son muchas variables que van a ser compleja la decisión final de ese listado".

Néstor Lorenzo, técnico Selección Colombia - Foto: FCF

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

Publicidad

¿Cuándo se revelará la lista definitiva?

"Con respecto al grupo, todos están bien saben, que todavía no está definido el listado definitivo para la Copa América, justamente ese mismo día que jugamos contra Bolivia debemos dar la lista de 26 y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta último momento. El grupo sabe que estar aquí ya es un orgullo para ellos. Hay otros muchachos que pudieron haber estado tranquilamente que están afuera por distintos motivos, por lo físico o técnico; y por la competencia propia que hay en una posición".

El tener por varios días a los jugadores concentrados

"Nos sirvió para equilibrar cargas de jugadores que venían de lesiones, que venían de jugar muy pronto. Les dimos dos o tres días para que descansaran un poco. Estamos equiparando las cargas físicas más que nada para llegar de la mejor manera el 24 de junio a la Copa América".

Publicidad

Sin afanes en la 'tricolor'

"La manera de competir es yendo partido a partido, no pensar en que lo que ya hicimos fue suficiente, no, aquí no nos conformamos. Mientras el equipo siga creciendo en su rendimiento, en sus variantes y la posibilidad que tengamos de elegir a los distintos jugadores, no vivimos del recuerdo, ni de lo que no ha pasado en cuanto al resultado".