Néstor Lorenzo, "fastidiado" con el árbitro por "no proteger" a Luis Díaz, tras dura patada

La Selección Colombia sigue a paso firme. Este sábado 15 de junio, se impuso 3-0 sobre Bolivia, en lo que fue el último partido preparatorio, previo a la Copa América. Sin embargo, las miradas y la atención no solo se centró en el resultado. Cuando transcurría el minuto 66, Luis Díaz recibió una infracción por parte de Héctor Cuéllar, quien se pasó de revoluciones y le pegó una dura patada.

El árbitro no lo expulsó y eso generó toda clase de comentarios, entre ellos del director técnico, Néstor Lorenzo. En rueda de prensa, posterior al encuentro, criticó la decisión tomada y la manera en la que manejaron las cosas. "La verdad que me fastidié, me dio mucha lástima que un espectáculo deportivo en la que vienen a ver a los jugadores se empañe así", afirmó de entrada el D.T.

Pero no fue lo único y continuó con sus argumentos. "Tuvieron mucho que ver los árbitros, la verdad que, desde el primer tiempo, le estábamos diciendo que estaban llegando tarde y nos iban a golpear, la respuesta me dio más bronca porque nos dicen: 'no tenemos intercomunicador'. No puedo creer que una terna arbitral que viene a dirigir a la Selección Colombia no tenga", añadió.

"No sé si es culpa de ellos o de quién, pero es inaudito que el línea no pueda decirle algo al árbitro, no es una respuesta profesional, después paso lo que tenía que pasar, patadas severas, duras entradas, que podían traer una lesión, en fin, y me dio mucha bronca", puntualizó el entrenador del combinado patrio. Y es que Néstor Lorenzo estaba molesto por lo acontecido con 'Luchito'.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en medio de una sesión de entrenamientos Federación Colombiana de Fútbol

"Lo de Luis Díaz, la gente quiere verlo jugar y eso lo sé, pero si lo tengo que sacar porque el árbitro no sabe protegerlo, qué más se puede hacer. No digo que pegaron demasiado, pero se dieron jugadas donde había que llamarles la atención, entonces el árbitro tiene que llamar la atención y sentar un precedente", expresó el estratega, antes de cerrar su idea con relación a esta polémica.

Eso sí, se puso en los zapatos de sus rivales y dio su punto de vista de lo que aconteció. "Son chicos que quieren competir y lo equiparan de esa manera con una jugada brusca, si soy responsable de arriesgar a Luis Díaz, disculpa, pero no lo siento así", sentenció Néstor Lorenzo. De hecho, el guajiro salió al 76', siendo reemplazado por Santiago Arias, justo después de la dura falta.