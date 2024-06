¿James Rodríguez le hizo 'el feo' a Boca Juniors?: atención a las palabras del volante

James Rodríguez se encuentra concentrado con la Selección Colombia que se prepara para la Copa América 2024. Este sábado 15 de junio, luego del último compromiso preparatorio de la 'amarilla' frente a Bolivia y que ganó 3-0, el '10' fue consultado por los rumores del mercado que lo acercan a la plantilla de Boca Juniors.

Y es que Rodríguez Rubio ha sido vinculado en las últimas semanas con el elenco 'xeneize', que busca tener a otro futbolista de experiencia y categoría en su plantel.

¿Pero qué dijo James sobre si ha tenido algún contacto con la junta directiva de de Boca Juniors?

De entrada en medio de la charla con los medios de comunicación, en Connecticut, el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, entre otros, no dudó en dar su respuesta con un "no, no".

A renglón seguido, el capitán de la Selección Colombia complementó su contestación con "yo creo que no es de mis posibilidades, yo creo que no está en parte de mi proyecto; todavía falta mucho para eso".

James Rodríguez cumplió 100 partidos con la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Bolivia. @FCFSelecciónCol

Cuando fue consultado posteriormente sobre cuál es su proyecto, James sostuvo que ahora solo se enfoca en lo que será la 'tricolor' y su participación en el certamen de la Conmebol, el cual comenzará el jueves 20 de junio, en Estados Unidos.

"Quiero jugar la Copa América, quiero vivir el día a día acá y ya después pensar", concluyó el '10' de la Selección Colombia que este sábado 15 de junio en el compromiso de preparación contra 'la verde' completó el centenario de partidos vestido de amarillo, azul y rojo.

El centrocampista cucuteño, de 32 años, militó en el fútbol de Argentina en el inicio de su carrera deportiva con Banfield, escuadra en la que estuvo entre 2008 y 2010. En el popular 'Taladro', James David se consagró campeón de la Liga de aquel país en el 2008, y tras su buena campaña en dicho club emigró al 'viejo continente' para fichar por el Porto.

Lo cierto es que el '10' de la 'tricolor' hace parte del Sao Paulo desde el 2023 y en el que espera ganarse un lugar en la titular en la escuadra que es dirigida por el técnico argentino, Luis Zubeldía.