Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia tenía la obligación de ganar; faltó intensidad y precisión"

La Selección Colombia completó cinco partidos sin conocer la victoria en Eliminatorias Sudamericanas. Este viernes 6 de junio, empató 0-0 con Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la fecha 15, y cedió terreno. Recordemos que la última vez que celebró fue el 15 de octubre de 2024, cuando derrotó 4-0 a Chile, en condición de local. Desde entonces, cayó 3-2 contra Uruguay, 0-1 frente a Ecuador y 2-1 con Brasil, y empató 2-2 contra Paraguay. Razón por la que el entrenador, Néstor Lorenzo, se mostró autocrítico en rueda de prensa, expresando qué le falta al equipo.

¿Qué análisis hace del partido contra Perú?

"La verdad que no pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado. Solo nos faltaron dos cosas: intensidad y precisión. Perú se defendió bien y nos complicó".

¿Los jugadores que entraron debieron ser titulares?

"No, para nada. Tanto Juan Camilo Hernández como Jhon Arias habían hecho un buen partido, solo nos faltaba el último pase porque la idea era imponernos en campo rival. Solo nos faltó un poco de precisión y no pudimos terminar en gol las jugadas iniciadas. Le dimos vida a Perú y eso lo aprovechó".

¿Por qué tantos cambios en la titular y en el desarrollo del partido?

"La idea era ganar y era nuestra obligación. Si bien los partidos de Eliminatorias son difíciles, salimos a buscar la victoria. Hubo unas cuantas situaciones que no se aprovecharon y más que Perú se defendió bien y nos faltó precisión".

¿Esta es la posición en la que debe estar la Selección Colombia?

"No, para nada. La autocrítica se hace puertas adentro, como la falta de precisión, intensidad, encontrar pases filtrados y más. Así que el problema fue nuestro porque no pudimos responder y nos quedamos sin nada. Creo que merecemos más puntos de los que tenemos. Hemos hecho grandes partidos donde no sumamos acorde a lo hecho. Es un bajón del equipo, pero no más".

¿Cuál sería el planteamiento contra Argentina?

"Las sociedades que se armaron para este partido daban ciertas posibilidades de ataque de distintas formas, con Jhon Arias, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, James Rodríguez y los laterales, con su aporte por las bandas. Se buscaron variantes, pero no alcanzó. Veremos cómo se recuperan los jugadores y así miraremos qué armar".