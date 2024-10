Néstor Lorenzo, orgulloso de la Selección Colombia: "Se hizo un esfuerzo enorme"

Néstor Lorenzo se mostró orgulloso del trabajo que realizaron sus jugadores en el terreno de juego del Municipal de El Alto. El DT de la Selección Colombia compareció en rueda de prensa tras derrota 1-0 frente a Bolivia y que acabó con el invicto de la 'amarilla' en las actuales Eliminatorias al Mundial del 2026.

"Una derrota, una situación donde el equipo jugó gran parte del partido con un hombre de más, lo hizo valer, a partir de allí fuimos dominadores en el juego y las llegadas; pero no pudimos concretarlas. Sabíamos que la precisión iba a ser importante, nosotros tuvimos muchas y no pudimos; ellos tuvieron una y concretaron", dijo de entrada el estratega argentino en su charla con la prensa.

En medio de su intervención le consultaron por la acción de gol de Bolivia, una anotación por parte de Miguel Terceros en la que la 'tricolor' quedó 'muy mal parada'.

"El error del gol son los errores que se cometen en este tipo de canchas y las condiciones de juego, con la pelota, con muchas cosas; no hay que cometerlo, pero no es fácil, incluso quedando con uno más con un equipo adaptado a la altura, incluso con una más no es fácil porque ellos en los 'mano' a 'mano' tiene una ventaja desde lo físico y lo adaptación, tratamos por todos lados, pegándole desde afuera, no entró; tuvimos muchas claras. A mis jugadores los felicito, han jugado un partido enorme, jugaron a ganar, no contamos con el golazo que hizo el chico boliviano, se hizo un esfuerzo enorme, estoy orgulloso de mis jugadores", sostuvo Lorenzo.

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo, tras la derrota de Colombia contra Bolivia

- El estado de salud de Roger Martínez:

"Lo de Roger (Martínez) fue una lástima, porque era uno de los que mejor respondió en las pruebas de altura e hipoxia, lo perdimos temprano, él tiene un esguince de tobillo, lo va a decir el médico con un reporte más claro. Y después, la mayoría están bien, otro golpe de Yaser (Asprilla) que quedó rengo y después del cansancio lógico".

- La actuación de Juan Camilo 'Cucho' Hernández:

"A él lo estamos siguiendo de cerca, ha salido goleador y campeón con Columbus Crew, y ha demostrado en estos días que tenía muy buena pegada y entró para reemplazar a 'Lucho', que había hecho un esfuerzo enorme y estaba muy cansado. 'Cucho' las tuvo ahí, el equipo boliviano se replegó muy bien y no tuvimos la precisión, estoy contento con lo que hizo".

- ¿Volvería a planificar el mismo partido?

"No sé si volvería a planificar el mismo partido, dadas las circunstancias, sí. Hubo jugadores que llegaron ayer, que no tuvieron un entrenamiento y traerlos a jugar acá era difícil. La programación se hizo teniendo en cuenta muchas cosas, fue buena porque el equipó físicamente respondió. proyectaría la misma programación en cuanta a la logística y el seguimiento diario (a a los jugadores) para ponerlos en estas circunstancia".

-La enseñanza que le dejó el partido

"Un poco la advertencia previa, el tema de la precisión y no dar chances en ninguna de las dos áreas, no fuimos precisos, no tuvimos esa fortuna".

- Su concepto de la Selección de Bolivia y de las Eliminatorias

"En cuanto a la eliminatoria por eso hay tantos cupos, de 10 equipos todos tiene chances de clasificar, en ese sentido, es una eliminatoria muy pareja. En cuanto a Bolivia, felicitaciones, es un equipo aguerrido que dejó todo, con buen pie, de buena pegada, aún sin llegarnos al borde del área nos complicaron, felicitaciones a Bolivia, es un equipo joven y muy intenso".