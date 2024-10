Néstor Lorenzo habló de Jhon Córdoba y los goles errados en Bolivia vs Colombia

La Selección Colombia cayó 1-0 con Bolivia, por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, y una de las falencias de la ‘tricolor’ en este partido fue la falta de definición en el estadio Municipal de El Alto.

De eso fue consciente el técnico Néstor Lorenzo, a quien precisamente le preguntaron por ese motivo en rueda de prensa, y allí se refirió sobre dicho particular, en especial ante la mala tarde de Jhon Córdoba , quien fue el que más tuvo chances de anotar.

“Fuimos dominadores en el juego y de llegadas; pero no pudimos concretar, sabíamos que la precisión seria muy importante el día de hoy y ellos tuvieron una en el segundo tiempo y concretaron y nosotros tuvimos muchas y no pudimos”, comenzó diciendo el estratega de la Selección Colombia, ante los medios de comunicación en El Alto.

Sobre los errores a la hora de definir de Jhon Córdoba y otros de sus compañeros; Néstor Lorenzo salió en su defensa, mencionando las hostiles condiciones en las que se jugaron este jueves, por los más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

“Sí, pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas, que la pelota venga muy rápido, que no se pueda tener la fineza en el toque, ellos mismos a veces daban un pase y se les iba larga, imagínate nosotros que veníamos de otras condiciones. Se hizo un esfuerzo grande, lamentablemente no nos llevamos nada, pero ya a pensar en Chile”, añadió Néstor Lorenzo.

Jhon Córdoba se lamenta de una oportunidad de gol que se perdió frente a Bolivia en El Alto. AIZAR RALDES/AFP

Además, el timonel de la Selección Colombia habló de la jugada puntual del gol de Bolivia, en la que Miguel Terceros logró eludir a Jhon Lucumí y Kevin Castaño, para quedar con espacio para un potente remate.

“El error del gol, son los errores que se cometen en este tipo de canchas y condiciones de juego, con la pelota, con la pegada, con muchas cosas. Por supuesto que no hay que cometerlo pero no es fácil, incluso quedando con uno más, con un equipo que sabe jugar en la altura, no es tan fácil y se demostró, porque en los mano a mano tienen una ventaja desde lo físico”, concluyó el argentino Néstor Lorenzo.