Néstor Lorenzo sabe por qué James Rodríguez no juega en Rayo Vallecano: "Me preocupa mucho"

Después de su paso por São Paulo, donde no logró consolidarse, James Rodríguez emprendió vuelo de regreso a Europa. Allí, fichó con Rayo Vallecano , con la ilusión de recuperar su protagonismo y aportar con su talento. Y es que dicha contratación se dio justo después de su brillante Copa América , donde fue titular, capitán, elegido como el mejor jugador del torneo y subcampeón.

Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba. El director técnico, Iñigo Pérez, no ha contado lo suficiente con el mediocampista y prueba de ello son las estadísticas que registra: un total de 205 minutos, repartidos en siete compromisos, entre La Liga y Copa del Rey. Además, tiene una asistencia y recibió una tarjeta amarilla. Por eso, hay preocupación en la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo, entrenador de la 'tricolor', habló con el periodista Juan Pablo Varsky, en su canal de YouTube, 'Clank!' y no ocultó su preocupación por lo que está viviendo James Rodríguez en el club español. "Me preocupa mucho eso. Hablo continuamente que tiene que jugar, que busque la manera de competir y hago bastante énfasis en esto porque es clave", afirmó de entrada.

"En la Copa América, lo tuvimos 50 días concentrado. Se puede preparar un jugador, con juegos previos, pero ya todo cambia. Solo vienen tres o cuatro días, donde, de entrada, lo que tienes que hacer es recuperar del viaje, la diferencia horaria y no está ese tiempo. Ya tiene que venir con su preparación realizada y el partido en la cabeza, algo que no pasaría", añadió el estratega argentino.

Pero no todo está perdido y se aferra a que en el próximo mercado de pases haya noticias importantes para el futuro de James Rodríguez. "Ojalá que haya algo. Muchas veces, los jugadores llaman a preguntarme cuál liga es mejor, que tienen tales ofertas, en fin, porque uno les da mensajes de acuerdo a la proyección que se tiene en la Selección Colombia, en este caso", expresó el técnico.

"Siempre les digo que no me voy a meter en su bolsillo; ahora, vayan a un fútbol competitivo y que el técnico te llame, pide y hable con usted. Siento que, justamente, en Rayo Vallecano pasó eso, que no fue el entrenador quien lo pidió, entonces hay una resistencia a que juegue más y se dificultan las cosas. Igual, no cuestiono las decisiones de nadie, solo los aconsejo y ya está", sentenció.

