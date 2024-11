Néstor Lorenzo: "Uruguay es una de las mejores del mundo, pero vamos a salir a ganar"

Este jueves 14 de noviembre, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo , analizó el más próximo encuentro contra Uruguay en juego por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando que su equipo saldrá a ganar, eso sí, jugando bien, tal como lo ha venido mostrando en los últimos meses.

En primera instancia, dio su punto de vista de lo que mostrará, seguramente, el conjunto 'charrúa' para el juego que se dará en el estadio Centenario. "Uruguay es un equipo de cuidado en todas sus facetas. Es un equipo que defiende bien, ataca bien, no nos podemos distraer en ningún momento", declaró en primera instancia.

A renglón seguido, hizo memoria del último partido entre ambos conjuntos en Eliminatorias . "Ya lo vivimos en Barranquilla, donde el partido estaba favorable y terminamos empatándolo (2-2). Es un equipo con grandes jugadores, de los mejores del mundo, y eso lo hace un rival de mucho cuidado. Más allá de lo que le da el entrenador, que es un entrenador muy importante", agregó.

Igualmente, también aseguró que ahora el rendimiento verá algo de baja, pues la temporada ya va avanzando y con ello llega la fatiga para sus jugadores. "Es una época difícil porque los que no están lesionados vienen cargados. Es el tercer viaje en dos meses consecutivos y es muy difícil para los muchachos sostener un rendimiento alto. A todos los países les está pasando esto de las lesiones o que los jugadores no vengan en su mejor nivel de entrenamiento".

Finalmente, también dejó en el aire quién será el reemplazo de Jefferson Lerma para el partido contra Uruguay, pues el jugador del Crystal Palace se encuentra lesionado y venía siendo uno de los jugadores recurrentes en el once inicial de Lorenzo. "En cuanto a la formación, no lo voy a decir, todavía no lo saben ni los jugadores. Tenemos tres o cuatro jugadores como reemplazo de Jefferson Lerma", sostuvo el DT del combinado patrio.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

¿Qué opina de la 'Garra Charrúa'?

"La verdad es que la garra charrúa es un modo de competir de los uruguayos, argentinos, paraguayos, muy de la formación del ADN. Creo que no lo han perdido y el hecho de que vengan necesitados de puntos los hace muy peligrosos".

¿Cómo se adelantó la concentración para los jugadores que llegaron más tarde a ella?

"Respecto a los que vienen sobre la semana, siempre es igual. Hay jugadores que llegan al partido contra Uruguay con un entrenamiento, como los de Rusia que llegaron hace poco, entrenaron una vez y hoy es un día que no se hace mucho. Esas dificultades siempre las tenemos en selección. Tratamos de adelantar el trabajo tanto personal como en grupo y que tengan el partido más en la cabeza que en el físico y tienen que llegar bien para el viernes".

¿Por qué hacer la concentración en Argentina y no en Colombia?

"El tema logístico, los viajes, ir a Colombia es un viaje largo con diferencia horaria superior. Venir a Argentina baja dos horas de diferencia y un viaje menos. Ahora estamos a media hora de Uruguay, conocemos los lugares. Siempre los preparadores físicos vienen a recorrer y analizar lo mejor para estas fechas y consideramos venir a un lugar así y no en el país donde vamos a jugar. Porque en Bolivia la pasamos mal en ese sentido y no quita que el uruguayo nos hubiera tratado muy bien, pero acá estamos cerca y bien y la verdad que la hemos pasado muy bien y gracias a la atención de Boca".

Su mensaje para Juan David Cabal...

"Por supuesto que en los cuidados y recuperación hemos tenido una desgracia que fue la lesión de Juan David Cabal. La verdad que estamos muy tristes por eso, esperemos que se recupere pronto y bien, pero tratamos de cuidar a los jugadores en la previa. Los partidos que vamos a tener serán intensos y creo que estamos preparados para afrontarlos y estar a la altura, así que no hay tiempo para especular. Si tiene que ver con lo táctico, lo pienso, pero el jugador que está, está".

¿Cuál es el ADN de Colombia?

"Nosotros hemos tenido un estilo, se puede presionar más alto o más bajo, se puede salir con todo, pero se puede salir a atosigar al rival o no y eso tiene que ver con el plan de juego. Pero Colombia siempre quiere ser protagonista y ha tratado de serlo en todas las canchas que ha ido y eso es una característica que no va a variar en el sentido de que no vamos a ir en contra de nuestra naturaleza y vamos a ir a ganar jugando bien".

¿Ha habido un bajón de rendimiento?

"Esto es un proceso, siempre lo dije, y dentro de un proceso, el proceso no es regular ni en el equipo ni en los jugadores. Así que uno toca un pico a veces y eso es referencia para no bajar de ahí, pero pasan cosas dentro del proceso. Lo importante es que el equipo y todos los que trabajamos en el proceso se vayan consolidando y esa es la idea de crecer como grupo y equipo".

Sobre los constantes viajes para jugar Eliminatorias Sudamericanas

"Hay que preguntarlo o exigirlo a FIFA, que es la que organiza esto. No es lo mejor para clubes ni para las selecciones. Siempre se ve una decadencia en el rendimiento a partir de septiembre a esta fecha, siempre pasa, pero mientras siga este sistema de eliminatorias, siempre sucederá".