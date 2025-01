Otro jugador de Selección Colombia, cerca de la Liga MX: sería rival de James Rodríguez

Camilo Vargas , Kevin Mier y, recientemente, James Rodríguez son algunos de los futbolistas que están en la Liga MX y suelen ser llamados a la Selección Colombia . En el caso de los guardametas, se ganaron su lugar y son figuras en Atlas y Cruz Azul, respectivamente; mientras que el mediocampista recién llegó al Club León y ya demostró su talento, marcando un gol y siendo capitán.

A ellos, se podría sumar otro jugador que es de los habituales convocados por Néstor Lorenzo. Desde territorio mexicano, específicamente el medio '365 Score', informaron que "Monterrey ya se encuentra en gestiones con Genk por Carlos Cuesta. Rayados ha realizado una oferta formal para cesión con opción de compra". Pero eso no fue todo y dieron más detalles de la operación.

"Las gestiones avanzan por buen rumbo y Genk está abierto a negociar al jugador de la Selección Colombia desde cesión, siempre y cuando haya una compra obligatoria", añadieron. Recordemos que el defensa central firmó en julio de 2019 con el conjunto belga y, desde entonces, acumula 182 partidos, en los que ha anotado cuatro tantos, brindado una asistencia y recibido 26 amarillas.

CONFIRMADO POR 365SCORES 🚨@365ScoresMX puede confirmar que Monterrey ya se encuentra en gestiones con Genk por Carlos Cuesta 🇨🇴🤯



Rayados ha realizado una oferta formal para cesión con opción de compra 💸🤠



Las gestiones avanzan por buen rumbo, y Genk está abierto a negociar… pic.twitter.com/FvQLWB1016 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 27, 2025

Con tan solo 25 años, ya acumula varias temporadas en Europa, gracias a su buen nivel que mostró en Atlético Nacional, institución en la que debutó a nivel profesional, en 2016, de la mano del entrenador, Reinaldo Rueda. Allí, ganó dos Copas Colombia, una Liga, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. De igual manera, hizo parte del combinado patrio Sub-17 y Sub-20.

Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez y Santiago Arias, tras una victoria de la Selección Colombia AFP

Pero no es un solo rumor, pues Martín Demichelis, director técnico de Monterrey, también habló sobre el posible fichaje de Carlos Cuesta. "Estamos trabajando muy bien y, por eso, no me gusta hablar de hipótesis y menos dar nombres antes de que suceda porque después se pueden caer las opciones y es jugar con la ilusión de la gente y el jugador", dijo, de entrada, en rueda de prensa.

#RAYADOS | “Carlos Cuesta sí lo conozco, me gusta mirar fútbol y es un jugador de selección, es un jugador que está jugando en Europa, como puede ser Carlos como puede ser cualquier otro”, comenta ‘Micho’ sobre un posible interés en Carlos Cuesta.



📹: @HernandezAaronM pic.twitter.com/NkGuCNI8aM — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 26, 2025

"Ahora, es cierto que necesitamos un refuerzo de jerarquía. Se está trabajando fuerte para ello, la institución está haciendo un esfuerzo. Con Carlos habíamos hablado desde el inicio del mercado de pases y, ahora, vamos a empezar a mirar qué pasa. Sin duda que lo conozco, me gusta mirar fútbol y es un jugador de Selección Colombia, que está jugando en Europa", añadió al respecto.

Por último, bajó un poco la marea y, con el fin de ser cauteloso y esperar qué sucede, sentenció con la siguiente frase: "pero hay algo claro y es que como puede ser Carlos Cuesta, también puede ser cualquier otro y ahí lo voy a dejar para que no se caiga la operación ni nada". Eso sí, el defensa central tiene contrato con Genk hasta junio de 2026, tras renovar, por última vez, en el 2023.