Quién es Nelson Deossa, sorpresa en Selección Colombia y figura en el exterior

Nelson Deossa no tiene historia con la Selección Colombia, no sonaba como candidato para llegar a ella y no cuenta con la exposición mediática que el resto de citados.

Sin embargo, su nombre apareció en la lista de futbolistas llamados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente Bolivia, en condición de visitante, y Chile, como local, del jueves 10 y el martes 15 de octubre, respectivamente.

Su presente en el Pachuca de México le valió para ser incluido en la convocatoria para robustecer la zona de volantes, en la que el caldense suele actuar.

¿Quién es y por qué convocaron a Nelson Deossa?

El mediocampista se puede desempeñar como marcador por dentro o por fuera, es rocoso, nada lírico, aguerrido, fuerte en la disputa de cada balón y no se guarda nada, motivo por el que es habitualmente amonestado.

Hace el trabajo 'sucio' que muchas veces se necesita en partidos reñidos y hasta tiene cuota de gol si se tiene en cuenta que en suelo 'azteca' ya lleva nueve, cifra alta para un jugador de sus características, pues es dueño de una potente pegada y en la presente temporada ha sido bien calificado por la prensa local.

Nelson Deossa festejando doblete con Pachuca, por la Liga MX. Foto: X de Pachuca.

En Colombia es recordado principalmente por los hinchas de Atlético Nacional, conjunto con el que ganó una Superliga y una Copa Colombia en 2023. Además, tuvo pasos anteriores por Junior de Barranquilla y por el fútbol del sur del continente en Estudiante de La Plata, Argentina. Mientras que sus inicios datan del Atlético Huila.

Sin embargo, no llega con el rótulo de estrella, sino como el de alternativa para una necesidad especial que tenga el entrenador. No obstante, será para él una oportunidad de oro para empezar su proceso con la escuadra nacional y seguir avanzando en su carrera.

Por ahora, Deossa se alista con el Pachuca, con el que ya ganó la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, para visitar a Xolos de Tijuana el viernes 4 de agosto a las 10 de la noche, hora colombiana, contienda válida por la fecha 11 de la Liga de México. Posteriormente, se unirá al plantel de Néstor Lorenzo.

Estos son los números de Nelson Deossa con el Pachuca en la presente temporada:

Los números de Nelson Deossa con Pachuca de México en la presente temporada. Sofa Score