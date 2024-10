James Rodríguez, señalado de perturbar filosofía del Rayo Vallecano y romper tradición

La reciente contratación de James Rodríguez por parte del Rayo Vallecano es un acontecimiento que ha puesto en primera plana al modesto elenco de la franja cruzada, cuyos hinchas se enorgullecen del origen humilde y de la identidad obrera de su club.

Se trata de una institución que representa a Vallecas, barrio de clase trabajadora, que lucha por no descender, en donde se dice que los ídolos no existen porque todos los jugadores son tratados por igual y lugar en el que la propia fanaticada saca pecho al decir que las tribunas de su estadio se llenan de seguidores genuinos y no de turistas, haciendo alusión a sus vecinos de ciudad: los poderosos Real Madrid y Atlético de Madrid.

Sin embargo, el creativo colombiano de 33 años de edad, máxima estrella de la Copa América 2024, ha hecho que queden de lado varios de esos principios expuestos por los hinchas más fieles.

Publicidad

Muestra de ello se vio en un reporte publicado por el periodista argentino Pablo Carrozza, que compartió en su canal de Youtube lo que James ha generado alrededor del cuadro que invirtió fuertemente para contratar al cucuteño.

Publicidad

James Rodríguez alteró hinchada del Rayo Vallecano

El creativo ‘cafetero’, cuyo técnico ha recibido lluvia de insultos por no darle muchos minutos en cancha, ha causado que lo que decían los seguidores más radicales empiece a quedar en el pasado, pues ahora los partidos del Rayo tienen alta cuota de turistas.

Además, el cucuteño es reverenciado como una estrella, a tal punto que es al que más autógrafos le piden.

“A Madrid llega gente de todo el mundo, pero no puedo explicar la cantidad de colombianos que hay en las adyacencias de este estadio y todo tiene que ver con la presencia de James Rodríguez. De hecho, venden las bufandas de James, lo tienen como figura”, contó Carrozza en su informe.

Publicidad

A su vez, varios fanáticos entrevistados por el corresponsal dieron fe del fenómeno que se está viviendo con el mediocampista.

Publicidad

“Este es un club de barrio, de toda la vida, de la gente de aquí. Aunque ahora va a haber mucho turismo por James, mucho, mucho, mucho”, manifestó un hincha tradicional.

Entre tanto, otro explicó la filosofía rayista: “Este es un equipo muy humilde de un barrio muy humilde. Tiene hinchas, no tiene turistas, como otros equipos. También tiene jugadores humildes y es un barrio obrero”.

Lo cierto es que Rodríguez no pasa desapercibido y que su nombre está modificando la normalidad de la institución, como concluyó Carrozza: “Es impresionante el mercadeo alrededor de James. Se decía que es un equipo al que no lo ven turistas, pero hay muchísimos”.

Publicidad

¿Cuándo juega James con el Rayo Vallecano?

El volante se alista con sus compañeros de equipo para la visita al Real Valladolid del sábado 5 de octubre a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, válida por la novena fecha de la Liga de España.

Publicidad

Después se unirá a la Selección Colombia, cuya convocatoria ya se conoció, para los partidos de Eliminatoria contra Bolivia y Chile del 10 y 15 de octubre, respectivamente.