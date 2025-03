Periodista argentino 'duro' con James Rodríguez por lo que dijo de la final de Copa América

James Rodríguez ya se encuentra concentrado con la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil, en Brasilia, y frente a Paraguay, en Barranquilla, pero en las últimas horas el capitán de la 'tricolor' se ha hecho tendencia por unas declaraciones con respecto a la final de la Copa América 2024 contra Argentina. Al '10' le respondieron implacablemente.

Y es que el actual jugador del León mexicano sostuvo en conversación con el periodista Edu Aguirre que el combinado de nuestro país no pudo ser campeón en Estados Unidos por "cosas externas" . El que no se quedó callado ante estas afirmaciones del exReal Madrid y Bayer Múnich fue el reconocido comunicador argentino, Martín Liberman, quien de paso, 'ajustó cuentas'.

Fue a través de una serie de mensajes en sus plataformas personales que Liberman le contestó a Rodríguez Rubio. "No coincido para nada con James. Colombia fue el mejor en la copa hasta la final. En la final NO estuvieron a la altura. No creo que el árbitro (Raphael Claus) haya sido decisivo", precisó en su cuenta en 'X'.

"¿Ustedes que piensan?", terminó por precisar Liberman adjuntando el video con la entrevista de James.

No coincido para nada con James.

Colombia fue el mejor en la copa hasta la final. En la final NO estuvieron a la altura. No creo que el árbitro haya sido decisivo.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la final contra Argentina?

"Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo...", pronunció el 'MVP' del certamen en Estados Unidos 2024 en 'Los Amigos de Edu'.

James no sólo habló de lo que este campeonato para la Selección Colombia, sino que en la extensa charla tocó otros temas de índole personal, de cómo era en el colegio, qué materia le gustaba y si lo había terminado. Volvió a referirse a cómo se dio su fichaje por el Real Madrid y repasó todo lo vivido en el club 'merengue' donde tuvo dos etapas, en la primera fue titular y tuvo un 'prime' increíble.

A su vez, el futbolista de 33 añosfue frentero y directo en cuanto a cómo era su relación con Zinedine Zidane , el cual siempre ha sido su ídolo. Se mostró respetuoso con cada decisión que tomó en ese tiempo el 'crack' francés.