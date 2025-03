James Rodríguez se 'destapó' sobre polémicas en Copa América: ¿hubo "ayudas" a Argentina?

James Rodríguez al fin ‘rompió’ el silencio y, tras varios meses, nuevamente volvió a hablar de lo que fue la final en la Copa América en 2024, donde la Selección Colombia perdió por 1-0 contra Argentina.

Y justamente, hablando de varias de las razones por las cuales el cuadro ‘tricolor’ terminó perdiendo aquel título, el ‘10’ enfatizó en “factores externos”, a los cuales les puso nombre y apellido, culpando al árbitro Raphael Claus de tomar erróneas decisiones, que afectaron rotundamente a los ‘cafeteros’ en aquel partido.

“Nosotros hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente que queríamos el título, la puntada final, que era el trofeo. Estuvimos cerca, pero por cosas externas yo creo que no hemos podido quedar campeones”, indicó de entrada James Rodríguez, en entrevista para “Los amigos de Edu Aguirre”, donde analizaron aquella final.

🇨🇴- 🇦🇷 @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”.



🚨 Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Es más, el mismo periodista español coincidió en la primicia del cucuteño, enfatizando en que, a su criterio, “la Copa América estuvo armada para que ganara Argentina”.

Publicidad

¿A Argentina lo favorecieron los árbitros?

¡Sin rodeos! James fue contundente, dejando claro que a la ‘albiceleste’ le favorecieron algunas decisiones arbitrales, que le facilitaron la consecución del título.

Publicidad

“La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí hubo uno claro”, dijo el ‘10’.

Sumado a eso, James enfatizó en que eso no es motivo de excusas, pero sí es importante destacar ese tipo de cosas que pasaron durante el compromiso: “Ahora, esto no son excusas para uno estar acá hablando de que han ganado por esto o por lo otro, porque no es así. Hemos llegado en un buen momento a ese partido, hemos hecho una muy buen final, nos han metido el gol faltando unos minutos para ir a los penaltis”.

“Ellos (Argentina) han ganado todo entonces yo no digo que son una selección, que no se merecía ganar, porque si quedaron campeones fue por algo, pero es verdad que hubo cosas que influyeron y muchas de ellas nos ha tirado para atrás, pero fue lo que pasó y es lo que es”, concluyó James Rodríguez, lamentándose por la final perdida con la Selección Colombia.

Cabe destacar que en aquel torneo, el '10' fue elegido como el mejor jugador del certamen, quedándose con el trofeo. Sin embargo, tras perder la final, todavía le queda faltando en su palmarés personal un título con el combinado nacional, que solo tiene una título oficial en sus vitrinas, a lo largo de la historia.