“Ricardo Gareca se va el martes, Colombia juega en casa y este Chile es débil”

En Chile se viene un partido crucial en Eliminatorias Sudamericanas, pensando en una posible clasificación al Mundial de 2026, pero el que más se juega en este duelo contra la Selección Colombia será el técnico Ricardo Gareca, quien tiene su puesto en riesgo, en caso de perder contra la ‘tricolor’, en Barranquilla.

Sobre el futuro del estratega argentino están hablando la prensa, jugadores como Arturo Vidal y ahora hasta históricos de nuestro país, como es el caso de Óscar Córdoba, quien no se puso con rodeos y señaló que el ‘Tigre’ tendría las horas contadas en el combinado austral.

“Sinceramente, yo creo que Gareca se va el martes. Este es un de los equipos más débiles que he visto de Chile. Además, jugamos en casa”, fue la contundente frase que dejó el legendario arquero en ‘ESPN’.

Óscar Córdoba, por la misma línea, detalló que el seleccionado de la ‘roja’ está sin ideas, y con tantas críticas el ambiente no es el mejor para ninguno.

“La bomba de mecha corta está muy cerca y no tiene tiempo de reaccionar. Siento que Chile está torpedeado, quebrado y no tiene tiempo, más allá de lo que jugó en la Copa América”, agregó en declaraciones recogidas por ‘La Tercera’.

El seleccionado austral, dirigido por Ricardo Gareca, marcha en el último puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, con apenas cinco puntos, tras una victoria, dos empates y una derrota, lo que tiene comprometida la presencia en el Mundial de 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia vs Chile en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: AFP

Acá más declaraciones de Óscar Córdoba sobre Colombia vs Chile:

*Arturo Vidal y sus constante críticas

“El medio internacional se da cuenta de los problemas que vive Chile. Hay jugadores activos que tropiezan lo que está pasando en la interna de la Selección, futbolistas que tienen en su interior la esperanza de regresar al equipo. Eso golpea mucho más”.

*El presente de Vidal

“Está activo. En cualquier momento, con una buena performance, puede volver a su equipo nacional. Entonces no se entiende”.

*Las cosas no salen en Chile

“Es un equipo que se reúne en una semana y el primer partido lo pierde en casa. A diferencia de los equipos que están torpedeados y te dan el plus de la semana para reponerte, este no ha podido hacerlo”.

Colombia vs Chile EN VIVO hora y dónde ver el partido de Eliminatorias Sudamericanas

Fecha: martes 15 de octubre de 2024

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com