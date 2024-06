Richard Ríos, emocionado por su primer gol con Selección Colombia: dedicatoria llena de amor

Richard Ríos llegó para quedarse en la Selección Colombia. Las oportunidades que ha recibido, las ha sabido aprovechar a la perfección. Por eso, se convirtió en uno de los habituales convocados por el director técnico, Néstor Lorenzo. De hecho, se perfila como uno de los que estarán en la Copa América 2024, a la espera de que se defina la lista definitiva para este importante certamen.

Mientras que este momento llega, sigue sumando minutos con la camiseta 'tricolor'. Este sábado 8 de junio, en la victoria 5-1 sobre Estados Unidos, empezó en el banco de suplentes, pero, justo en el entretiempo, antes de iniciar la parte complementaria, saltó a la cancha en reemplazo de Mateus Uribe. Pero eso no fue todo, ya que se reportó en el marcador para el 3-1 parcial, al 77'.

Al respecto, habló, tras el final del compromiso, en charla exclusiva con Gol Caracol. "Felicidad, mucha alegría, estar celebrando con nuestros compañeros, con esta hinchada tan bonita y un país que está ilusionado. Aprovecho para dedicarle este gol a mi mamá, quien, justamente, está de cumpleaños. Se lo pedí bastante a Dios y me lo concedió y se lo dedicó con mucho amor", afirmó.

Richard Ríos en Colombia vs Estados Unidos - Foto: Getty Images

Pero no fue todo y mostró su lado emocional. "No es fácil tener a la familia lejos y por tanto tiempo. Me fui a un costado, a hablar con Dios, dándole las gracias un poco y dedicárselo a mi mamá, a quien le envió un beso muy grande. No estoy ahí cerca, pero de corazón estoy con ella, la amo mucho y le deseo lo mejor. Espero compartir con ella los próximos que vienen", sentenció el volante.

Ahora, la Selección Colombia se enfoca en el duelo frente a Bolivia, el próximo sábado 15 de junio, a las 4:00 de la tarde (Hora de nuestro país), con transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos). Allí, Richard Ríos espera volver a tener acción y confirmar su buen presente en el equipo nacional.