"Richard Ríos es humilde, no olvida su barrio pese a estar en Selección Colombia"

La actual edición de la Copa América 2024 está confirmando que viene pisando fuerte una generación de la Selección Colombia, que viene haciendo una gran campaña en el torneo que organiza la Conmebol. Así, los aficionados están 'rendidos' a los pies del grupo que dirige Néstor Lorenzo.

Pero no solo eso ha pasado en este certamen internacional, también jugadores que hasta hace unos meses no estaban en el 'radar' del conjunto 'cafetero', llegaron con el deseo de hacerse un espacio en la selección absoluta y pasar a la historia. Así las cosas, uno de los grandes descubrimientos es Richard Ríos: futbolista del Palmeiras que según, el estratega argentino, "no ha tocado techo en el fútbol".

Declaración que apoya 100 por ciento uno de los entrenadores que vio en los inicios al mediocampista antioqueño. Osmar Fonnegra fue el técnico de Ríos cuando estaba en Alianza Platanera, equipo de fútbol sala. "El talento y la calidad técnica que tenía fue lo que más me impactó de Richard. Nos sorprendió mucho que a pesar de ser una persona tan delgada, tenía una técnica individual espectacular", comentó en primer lugar el estratega colombiano.

Y es que Osmar Fonnegra ha vivido 'las duras y las maduras con él'. "Nosotros la idea que teníamos con él era ayudarle, porque era un chico de 17-18 años cuando empezó con nosotros. Le decíamos que debía ponerse un poco de cuidado y querer su cuerpo, que si era posible, a pesar que él no ganaba mucho, nosotros le colaborábamos. Entonces él, por momentos, también iba a nuestra casa a desayunar, a almorzar, a cenar, porque eran humildes. Ya cuando lo metimos a un programa de gimnasio, veíamos que él tenía esa posibilidad de ir creciendo físicamente, pero sin dejar de un lado la parte técnica".

Luis Díaz y Richard Ríos y un abrazo de gol contra Costa Rica. Foto: Colprensa

Con eso en mente, el 'profe' comentó cómo fue esa llegada al fútbol sala: "En ese entonces, la Liga Argos de Futsal, exigía por reglamento que debíamos tener tres, cuatro jugadores Sub-20. Hacemos el seguimiento y aprovechamos que Richard es de la ciudad, que no necesitaba casa hogar y lo traemos para que haga parte del club Alianza Platanera. Con tan buena acogida, que logró meterse en el grupo, que era muy competitivo. Ahí comienza ya la historia, pero a partir de ahí hacemos la convocatoria, y él hace parte ya de la plantilla oficial de Alianza Platanera"

Desde ese entonces, el joven deportista ya venía mostrando su talento con el balón, razón por la cual llamó la atención de uno de los más grandes de Sudamérica: "En un campeonato en Brasil, un amigo personal me preguntó por las condiciones del 'pelado'. Yo le doy una muy buena referencia a un amigo que conocemos en el Mundial y ahí es donde lo invitan al famoso campamento en el Flamengo (...) Cuando llega la notificación, él nos dice que va a abandonar Alianza Platanera porque le presentaron una oportunidad. Él ahorró porque ya tenía varias conversaciones; allá le ofrecieron que se fuera un mes a probar, que le daban todo menos dinero. Él tenía eso ya entre 'ceja y ceja'".

De esta manera, Fonnegra no olvida los lindos momentos que aún comparte con el colombiano. "En los diciembre que tiene sus vacaciones, siempre la primera casa que va es a la mía. Él se sienta conmigo, me ve cocinar un sancocho que nosotros hacemos popularmente acá, 25 y 31 de diciembre. (...) No dejó de ser ese chico humilde, alegre, ahora con un poco más de responsabilidad, lógicamente (...) La vez pasada que vino me decía 'profe', si ves, y vos que me ponías a chupar banca".

Finalmente, el 'profe' que también supo estar en el banquillo de la Selección Colombia de Fútbol Sala no dudó en confesar que Richard Ríos sigue con los 'pies en la tierra'. "Es una persona que ayuda mucho a la familia, a la gente, a los amigos y sobre todo es una persona humilde que no se olvida del barrio que lo vio crecer"