Dorival Júnior, DT de Brasil: "En un futuro podemos llegar al nivel de la Selección Colombia”

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, reconoció que tienen mucho a mejorar tras el empate 1-1 de este martes contra Colombia, que los dejó en segundo lugar del Grupo D de la Copa América, y protestó por el arbitraje, especialmente por un penal no señalado a Vinícius Junior.

Sumado a eso, el estratega de la ‘canarinha’ analizó al cuadro ‘tricolor’ como un ejemplo a seguir de cara al futuro: “La Selección Colombia tuvo un engranaje casi perfecto para el momento en el que están, construido con mucho trabajo. El análisis de la selección colombiana fue este, un equipo que traería dificultades por su engranaje natural, un equipo que ya se conoce. Las repeticiones de prácticas y juegos los han llevado a este momento, en un futuro podemos llegar al nivel de la Selección Colombia”.

“Tuvimos muchas dificultades para sacar el balón, por culpa del rival, que hacía recuperaciones peligrosas delante de nuestra área. No había sido un hecho que nos preocupara, incluso considerando las opciones. Estas fluctuaciones se darán, es un equipo en formación, no lo podemos olvidar. En este partido tuvimos dificultades que no habíamos tenido, el nivel de Colombia es diferente, lleva 25 partidos invicto y eso tuvo un gran impacto”, agregó Dorival Júnior en rueda de prensa.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, en acción de partido contra Brasil, en la Copa América 2024 AFP

El VAR como un ente protagónico frente a Colombia

Publicidad

Hacia el final del primer tiempo, el delantero del Real Madrid cayó en el área colombiano en un choque con Daniel Muñoz. Poco después de la acción, Colombia puso el empate 1-1 con una diana del propio Muñoz en el minuto 45+3.

Esa jugada "para mí fue decisiva. Dentro del estadio, tal vez sólo él (el árbitro) y el equipo del VAR no vieron que el penalti había existido", lamentó Dorival Junior en la sala de prensa del Levi's Stadium de Santa Clara (California).

La CONMEBOL reconoció que el VAR cometió un error al ratificar la decisión del árbitro Jesús Valenzuela en Brasil 🇧🇷 - Colombia 🇨🇴 en esta jugada. El juez no había señalado penal contra Vinicius. pic.twitter.com/J1dpz3JaDw — VarskySports (@VarskySports) July 3, 2024

Publicidad

"Brasil otra vez salió muy perjudicado", afirmó el timonel, que señaló los problemas de su equipo especialmente en la salida de balón.

"Este es un equipo en formación, no lo podemos olvidar", señaló.

Dorival también trató de restar importancia a la ausencia de Vinícius en los cuartos de final ante Uruguay por sanción.

"Por desgracia también perdimos por un tiempo a Neymar. Tenemos que aprender que en determinados partidos no tendremos a jugadores importantes y otros tienen tendrán que aparecer", demandó.

Publicidad

"Viene un partido muy difícil ante Uruguay, pero Uruguay también sabe que tendrá un partido difícil ante Brasil", subrayó.