Richard Ríos: "La Selección Colombia es una familia; vamos a superar este momento difícil"

La Selección Colombia vive uno de los momentos más complicados desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador. De los últimos cinco partidos de Eliminatorias Sudamericanas , perdió cuatro y tan solo ganó uno. Razón por la que, este martes 25 de marzo, espera revertir la situación y reencontrarse con la senda del triunfo, cuando reciba a Paraguay , en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Al respecto, se pronunció el mediocampista Richard Ríos, en rueda de prensa.

¿Qué indicaciones han recibido para este partido?

"Las indicaciones vienen siendo las mismas. Depende del rival, ya que cada uno tiene sus cosas. Venimos haciendo todas las cosas bien, más allá de que no se nos han dado los resultados. Tenemos que seguir por este camino, de saber que se está trabajando bien y es un momento difícil que estamos pasando, pero vamos a salir de él. Seguir con la misma actitud y trabajar fuerte que los resultados van a llegar"

¿Qué tanto ha cambiado esta Paraguay?

"Es una selección diferente a la que jugamos en Copa América. Tienen un entrenador que llegó a aportarles y cada rival tiene cosas diferentes y tenemos que dar un extra. Vamos a hacerlo y pagaremos el precio para buscar la victoria".

¿Cómo se alimenta Colombia de la hinchada local?

"Para nadie es un secreto que no se nos están dando los resultados, pero el trabajo y el esfuerzo están ahí. Independiente del rival, buscamos la victoria. Jugar en Barranquilla, nos ilusiona mucho. A los colombianos, representar el país es algo que siempre es un orgullo, entonces estar en la casa, con nuestra gente y las familias, nos llena de ilusión. Siempre se va a dejar la vida en el campo".

Néstor Lorenzo y Richard Ríos, en rueda de prensa de la Selección Colombia, previo al partido contra Paraguay

Internamente, como grupo, ¿Se han reunido los jugadores?

"Más allá de la victoria o la derrota, siempre hablamos, nos reunimos. Acá no es un equipo, sino una familia. Hablamos en el día a día y queremos mejorar. Por eso, para este partido no es la excepción. Tendremos que hacer algo más".

¿Qué decirle a las nuevas generaciones?

"Yo no soy nada para decirles qué tienen que hacer, pero que escuchen a los papás, que son el ejemplo, los que siempre quieren el bien para nosotros, los que dicen qué está bien o no. Ellos, de corazón, buscan lo mejor. No hay que dejarse llevar por las amistades. Si uno lo tiene en la mente, se puede realizar".

¿Cómo manejarán la intensidad del rival?

"No sabemos si van a presionar a James Rodríguez, Jhon Arias o alguien más, solo sabemos que somos once jugadores y lo vamos a dar todo. Si uno va a presionar, tocarán a otra persona que está solo. Todo se hará en conjunto. Si andamos para el mismo lado, se logrará un mismo objetivo. Es imposible que uno lo haga todo solo, necesitamos del grupo".