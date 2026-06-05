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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia femenina vs. Uruguay; vea ACÁ EN VIVO juego por la Liga de Naciones
EN VIVO

🔴 Selección Colombia femenina vs. Uruguay; vea ACÁ EN VIVO juego por la Liga de Naciones

Este viernes, la Selección Colombia femenina recibe en el Pascual Guerrera al elenco 'charrúa', por una nueva jornada de la Liga de Naciones. No se pierda ningún detalle.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de jun, 2026
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Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol
Selección Colombia Liga de Naciones femenina - Foto:
Colprensa
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  • 03:27 p. m. - PREVIA
    Selección Colombia

    Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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  • 03:24 p. m. - PREVIA
    Todo listo

    ¡La Selección Colombia está lista para enfrentar a Uruguay!

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