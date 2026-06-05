🔴 Selección Colombia femenina vs. Uruguay; vea ACÁ EN VIVO juego por la Liga de Naciones

Selección Colombia
Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
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¡La Selección Colombia está lista para enfrentar a Uruguay!
¡𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗘𝗡̃𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡: 𝗛𝗼𝘆! 🫶🤩— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 5, 2026
🆚 🇺🇾
🗓 Viernes 5 de junio
🕞 6:00 pm (hora COL)
🏟 Estadio Pascual Guerrero, Cali
🏆 CONMEBOL Liga De Naciones#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/zne3TAtScg
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