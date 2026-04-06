Las emociones y acciones del Sudamericano Sub-17 de Paraguay no se detienen y este martes 7 de abril se llevará a cabo la tercera fecha con el protagonismo de la Selección Colombia que tendrá su segundo duelo, esta vez con Chile como rival. La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país).

Cabe recordar, que, los partidos de Colombia en el Sudamericano Sub-17 2026 se podrán ver EN VIVO, como siempre, con el sello de Gol Caracol en nuestra señal Caracol HD2, en nuestra app de Ditu, y en www.golcaracol.com.



¿Cómo llega Colombia?

La 'tricolor' tuvo descanso en la fecha 1 y tuvo que esperar a la segunda jornada para estrenarse. Fue un empate 0-0, en un duelo disputado en el estadio Carfem de Ypané. En un encuentro reñido ninguna de las dos selecciones logró romper el cero. Los ecuatorianos sufrieron la expulsión de Nixon Ayovi por doble amonestación a los 49 minuto, pero Colombia no logró traducirlo en ventaja en el juego y en el marcador.

Los dirigidos por Fredy Hurtado se ubican en la cuarta casilla del grupo A con un punto.



¿Cómo llega Chile?

Los australes tuvieron descanso en la segunda jornada, sin embargo, ya suman un punto por lo acontecido en la apertura del campeonato. La Roja empató con Uruguay 1-1 en el arranque del Grupo A.

Uruguay tomó el control temprano en el Estadio Carfem con el acierto de Gabriel da Silva a los 11’. Chile logró aprovechar los últimos minutos del partido e igualó el marcador con Lucas López a los 90+4.



Chile aparece en la tercera posición del grupo A con una unidad.



Selección Colombia vs. Chile EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Fecha: martes 7 de abril de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Ypané (Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol HD2, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos