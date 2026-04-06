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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Chile EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Selección Colombia vs. Chile EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano Sub-17

Este martes 7 de abril, la Selección Colombia tendrá su segunda presentación en el Sudamericano Sub-17. El rival a vencer será su similar de Chile.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Colombia vs. Chile - Sudamericano Sub-17.
Colombia vs. Chile - Sudamericano Sub-17.
Getty Images - La Roja.

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