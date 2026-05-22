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Gol Caracol  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por su técnico en Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, advertidos por su técnico en Real Betis

Pensando en la última fecha de La Liga de España, el entrenador, Manuel Pellegrini, le habló fuerte y claro a sus dirigidos, donde están los colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de may, 2026
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Nelson Deossa y Cucho Hernández

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó que el Levante, que visita La Cartuja el sábado con el objetivo de salvar la categoría en la última jornada liguera, "será un rival complicado, como todo equipo que se juega la permanencia en 90 minutos", por lo que pidió "total intensidad" a sus futbolistas.

Pellegrini argumentó en rueda de prensa que LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) que concluye, según "opiniones basadas en estadísticas", fue "pareja", ya que "hay seis o siete equipos comprometidos con el descenso hasta el final", con lo que "el nivel ha subido, porque antes te salvabas con 40 puntos y hoy puedes bajar con 43", lo que prueba que fue un torneo "muy competitivo".

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El técnico santiaguino, que confirmó las bajas por lesión del marroquí Sofyan Amrabat y Sergi Altimira, ensalzó al extremo brasileño Antony dos Santos, al señalar que este sábado "es un buen día para demostrar su nivel y empezar a trabajar para ir al próximo Mundial (2030) con una selección tan competitiva como Brasil", que lo ha descartado de su lista para el de este verano.

'Cucho' Hernández festejando golazo con Real Betis, por la Liga de España.

Manuel Pellegrini no quiso confirmar la titularidad en la última jornada del portero Adrián San Miguel, quien ante el Levante pondrá "fin a su segunda etapa en el Betis" tras hacer "una gran aportación al grupo" y participar "en una buena Copa del Rey, pero ese último partido no fue bueno", admitió, ya que los béticos cayeron por 0-5 contra el Atlético de Madrid en cuartos de final.

Esa derrota, según el preparador verdiblanco, "fue cosa de todo el grupo, no sólo de él", por lo que opinó que Adrián "se merece una gran despedida por parte de la hinchada", ya que "ha cumplido plenamente" con lo que el cuerpo técnico "esperaba de él en su segunda etapa en el Betis"

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